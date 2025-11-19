Un sistema de baja presión en desarrollo avanza desde el desierto del Suroeste hacia las Llanuras del Sur, y con él llega un episodio de lluvias intensas y tormentas que pondrá bajo vigilancia a varias zonas de Texas hasta el jueves 20 de noviembre. Las autoridades meteorológicas ya han emitido alertas por inundaciones repentinas ante la posibilidad de acumulaciones significativas de lluvia en corto tiempo, especialmente en áreas urbanas, carreteras y zonas con drenaje deficiente.

¿Qué está generando el riesgo de inundaciones?

De acuerdo con el Weather Prediction Center (WPC), se ha pronosticado un Slight Risk (nivel 2 de 4) de lluvia excesiva sobre partes del Suroeste este miércoles y en el sur de Texas durante el jueves. El sistema de baja presión impulsará bandas de lluvia y tormentas eléctricas desde las Rocosas del Sur y las High Plains hasta el centro y sur de Texas, manteniendo condiciones de inestabilidad hasta la noche del jueves.

Las acumulaciones previstas son significativas:

50 a 100 mm (2–4 pulgadas) en amplias zonas,

en amplias zonas, Con cantidades aisladas que podrían superar los 150 mm (6 pulgadas) al sureste de la línea Brownwood–Brady–Menard–Sonora.

Estas cifras son suficientes para provocar inundaciones repentinas, desbordes de arroyos, crecidas en ríos y afectaciones en áreas bajas.

Condados bajo alerta: las zonas más vulnerables

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido múltiples Flood Watches para varias regiones del estado ante el riesgo elevado de inundaciones:

1. NWS San Angelo (miércoles 19 en la tarde – jueves en la noche)

Condados en alerta:

Brown

Kimble

Mason

McCulloch

Menard

San Saba

Sutton

Aquí podrían registrarse las lluvias más intensas, con posibilidad de superar los 150 mm en puntos aislados.

El NWS de San Angelo emitió una alerta de inundación válida desde la noche del miércoles 19 de noviembre hasta la noche del jueves. | Crédito: NWS San Angelo

2. NWS Austin/San Antonio (desde el miércoles en la noche – jueves en la noche)

Condados incluidos:

Val Verde, Edwards, Real, Kerr, Bandera, Gillespie, Kendall, Blanco, Hays, Travis

Medina, Bexar, Comal, Burnet, Llano, Kinney, Uvalde y Williamson

En esta amplia región, que incluye el corredor Austin–San Antonio y la zona de la I-35, se estiman acumulaciones de 25 a 75 mm (1–3 pulgadas), con picos aislados de hasta 150 mm. Las áreas con peor drenaje y los cauces pequeños serán especialmente vulnerables a inundaciones súbitas.

La NWS Austin/San Antonio emitió una alerta de inundación desde la noche del miércoles hasta la noche del jueves. | Crédito: NWS Austin/San Antonio

Zonas donde el riesgo será mayor

Según la trayectoria del sistema, las áreas al este de Edwards Plateau y las cercanas al corredor I-35 concentrarán la mayor actividad.También se espera un impacto notable en partes del Hill Country y el Edwards Plateau, donde ya se activaron las vigilancias por inundación.

Impactos adicionales fuera de Texas

El mismo sistema también generará:

Lluvia y nieve en sectores de las Rocosas Central y del Sur.

en sectores de las Rocosas Central y del Sur. Nieve ligera en la Sierra Nevada y montañas del sur de Utah.

en la Sierra Nevada y montañas del sur de Utah. La llegada de un frente secundario a la Costa del Pacífico, que traerá lluvia ligera al norte y centro de California el miércoles, extendiéndose al sur del estado el jueves mientras la baja presión avanza hacia el noroeste de México.

Recomendaciones para los próximos días

Evitar manejar en zonas inundadas, especialmente de noche.

Mantenerse informado por las oficinas locales del NWS.

Preparar rutas alternativas si se viaja por el corredor I-35 o el Hill Country .

o el . Prestar atención a cauces cercanos, arroyos y áreas bajas.

