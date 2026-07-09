Mientras varias zonas de Estados Unidos continúan enfrentando una ola de calor extremo, otras regiones se preparan para un escenario climático completamente distinto. Las lluvias intensas y tormentas eléctricas regresarán a Texas y posteriormente se extenderán por gran parte del sureste de EE.UU., elevando el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en zonas bajas, áreas urbanas y lugares con problemas de drenaje. ¿Qué regiones están bajo mayor amenaza? Aquí te lo explico.

La humedad tropical proveniente del Golfo de México será el principal factor detrás de este episodio de lluvias, que podría afectar los planes al aire libre, provocar acumulaciones peligrosas de agua en carreteras y generar condiciones de riesgo para algunas comunidades.

Aunque la temporada de huracanes en el Atlántico se mantiene tranquila, los meteorólogos advierten que la humedad tropical por sí sola puede generar impactos peligrosos, como fuertes aguaceros e inundaciones repentinas.

Las tormentas en Texas y EE.UU. aumentarán el riesgo en zonas bajas y áreas urbanas. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Tormentas del Golfo llegarán a Texas

Un grupo de tormentas eléctricas que se desplaza desde el Golfo de México llegará al sur de Texas durante la noche del jueves. Aunque el sistema no tendría suficiente tiempo para organizarse como una tormenta tropical, sí podría aumentar el riesgo de inundaciones localizadas y ráfagas de viento.

Según el meteorólogo de AccuWeather, Alex Sosnowski, las lluvias tropicales y tormentas eléctricas podrían generar impactos importantes en el sur de Texas y el noreste de México desde la noche del jueves hasta el viernes.

Las zonas entre Brownsville y Corpus Christi, Texas, serán algunas de las más expuestas, especialmente en sectores bajos y áreas con drenaje deficiente. Las tormentas más intensas podrían producir tasas de lluvia de entre 1 y 2 pulgadas por hora, una cantidad capaz de saturar rápidamente los sistemas de desagüe.

Zonas con mayor riesgo de inundaciones repentinas Posibles impactos Sur de Texas (Brownsville, Corpus Christi y alrededores) Lluvias torrenciales, acumulación de agua en calles y fuertes ráfagas de viento Centro y noreste de Texas Tormentas repetitivas y riesgo de inundaciones urbanas Costa del Golfo Periodos prolongados de lluvias intensas Luisiana, incluida Nueva Orleans Posible sobrecarga de sistemas de bombeo por fuertes precipitaciones Norte de Florida y las Carolinas Aguaceros frecuentes e inundaciones en zonas bajas

El riesgo de inundaciones se extenderá hacia el sureste

A medida que el sistema avance hacia el interior de Texas durante el fin de semana, las lluvias y tormentas aumentarán en cobertura e intensidad en varios estados del sureste.

Los estados de la región del Golfo y el sur de EE.UU. podrían enfrentar un periodo prolongado de clima lluvioso desde finales del fin de semana hasta el martes.

“La combinación del frente meteorológico y la humedad tropical del Golfo se combinarán para generar rondas de aguaceros y tormentas desde el centro y noreste de Texas hasta el norte de Florida y las Carolinas”, explicó Sosnowski.

Los expertos advierten que las tormentas de movimiento lento y las zonas donde la lluvia se repita durante varios días tendrán mayor probabilidad de registrar inundaciones urbanas y desbordamientos en áreas cercanas a ríos, arroyos y canales.

Texas y EE.UU. enfrentarán varios días de humedad tropical, lluvias intensas y posibles desbordamientos. | Crédito: Cedrick Isham CALVADOS / AFP

Nueva Orleans y zonas bajas bajo vigilancia

Nueva Orleans podría enfrentar uno de los escenarios más delicados debido a la posibilidad de lluvias intensas que superen la capacidad de sus sistemas de bombeo.

Algunas áreas podrían recibir varios centímetros de lluvia acumulada durante este periodo, con un máximo estimado de hasta 8 pulgadas en los puntos donde las precipitaciones sean más persistentes.

Las autoridades recomiendan que las personas que viven cerca de arroyos, ríos o zonas históricamente inundables sigan de cerca los pronósticos durante los próximos días. Las corrientes de agua pueden aumentar rápidamente después de varias jornadas de lluvias continuas, y también existe riesgo de daños en carreteras.

Las lluvias podrían aliviar zonas afectadas por sequía

Aunque las precipitaciones representan un riesgo para algunas comunidades, también podrían traer alivio a regiones afectadas por la sequía.

Partes del noreste de Texas y gran parte de Arkansas han mantenido condiciones secas durante este verano. Además, una sequía severa continúa afectando áreas desde el Panhandle de Florida hasta las Carolinas.

Las lluvias previstas podrían ayudar a mejorar temporalmente la humedad del suelo, aunque los meteorólogos advierten que las precipitaciones intensas en poco tiempo también aumentan el peligro de inundaciones repentinas.

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