Recientemente, las playas de California se transformaron repentinamente un escenario de medusas vela. Estas pequeñas criaturas marinas, que se distinguen por su forma y color azulado, han logrado acaparar extensas zonas de arena. Puede ser algo llamativo para los bañistas; sin embargo, también existen interrogantes de por qué aparecen y si realmente representan un riesgo. Si resides en una zona costera del estado y has visualizado estos animales invertebrados, te las resolveré en los siguientes párrafos.

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Aunque se les denomina medusas por presentar ciertas características, realmente son una especie dentro de los hidrozoos, así lo señala National Geographic . Su estructura transparente les permite desplazarse sobre la superficie del mar gracias a la “vela” que sobresale de su cuerpo azul.

Cuando alcanzan el litoral, las Velellas velellas se agrupan de forma masiva, creando espacios azules en la arena que pueden prolongarse a lo largo de varios kilómetros, tal como se están registrando en las playas de California.

Las medusas se caracterizan por ser azulados, transparentes y poseen una "vela". (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Según Steven Haddock, biólogo marino del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, a New York Times , estos carnívoros marinos aparecen cada primavera a causa de fuertes vientos que les permiten llegar a la costa entre Baja California hasta Alaska.

También se destacan por su capacidad invasiva en zonas con abundancia de algas, tal como las costas de Estados Unidos, donde se alimenta de plancton de forma eficiente. En la temporada correcta, millones de ejemplares cubren y pueden modificar el ecosistema.

¿Realmente son peligrosas?

Posiblemente consideres que el aguijón que presentan las medusas velas suelen utilizarlo como mecanismo de defensa, pero se trata de una idea errónea. De acuerdo a National Geographic, es una especie que no representa una amenaza significativa para los seres humanos.

A pesar de no considerarse como peligrosas, las personas deben evitar tocarlas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

“Puede que la gente nunca haya visto tantas criaturas parecidas a medusas en la playa, pero no es motivo de alarma”, señaló Haddock al medio citado.

Eso sí, se recomienda evitar el contacto con carnívoros, especialmente si presentas una herida en cualquier parte de tu cuerpo; es posible que padezcas una reacción alérgica leve debido a las células urticantes que presentan.

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