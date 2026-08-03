Un especialista en quemaduras de Connecticut pidió a los padres extremar las precauciones con los juguetes antiestrés NeeDoh, luego de que varios niños sufrieran lesiones al calentarlos o exponerlos a altas temperaturas. El problema ocurre cuando el material del interior se sobrecalienta y el juguete se rompe, liberando un gel caliente y pegajoso que puede adherirse a la piel.

La doctora Alisa Savetamal, directora médica del Centro de Quemados de Bridgeport Hospital, explicó que el hospital atendió casos de menores que resultaron heridos tras manipular estos juguetes cuando estaban calientes.

“Es casi como un jarabe, o un jarabe más espeso, el material que tiene en el interior. Cuando se calienta y la capa exterior comienza a romperse, se pega a la piel una vez que entra en contacto con ella, y eso también puede hacer que la quemadura sea más profunda”, dijo la especialista según NBC Connecticut.

El gel que contienen puede calentarse, salir al romperse el juguete y adherirse a la piel, agravando las quemaduras. (Foto: @needohofficial / Instagram)

Las lesiones pueden ir de leves a graves

La doctora indicó que las quemaduras pueden variar considerablemente dependiendo de la temperatura y del tiempo de contacto con el gel.

“Van desde quemaduras superficiales, que son enrojecimiento y dolor, similares a una fuerte quemadura solar, hasta quemaduras de segundo grado, que son las que producen ampollas”, explicó.

Por su parte, la empresa Schylling, fabricante de NeeDoh, afirmó que la seguridad de los consumidores es su principal prioridad y lamentó la difusión de videos en redes sociales que muestran un uso inadecuado del producto.

La compañía recordó que los juguetes no están diseñados para introducirse en el microondas, calentarse, congelarse ni exponerse a temperaturas extremas, advirtiendo que utilizar el accesorio de una manera distinta a la indicada puede representar un riesgo para la seguridad.

Además, informó que trabaja con plataformas como TikTok para eliminar contenidos que promuevan estas prácticas y que reforzó las advertencias en el empaque de sus productos.

El fabricante recordó que estos productos nunca deben calentarse, congelarse ni exponerse a temperaturas extremas. (Foto: @needohofficial / Instagram)

Una tendencia en TikTok encendió las alarmas

La advertencia llega después de que un niño de 9 años en Illinois sufriera quemaduras en el rostro tras colocar un juguete antiestrés en el microondas, siguiendo una tendencia viral en TikTok.

El caso originó que las autoridades del condado de Nassau, en Nueva York, emitieran una alerta para evitar que más menores imiten ese comportamiento.

“Es una mala idea, es muy peligroso, te vas a lastimar, no lo hagas”, advirtió Michael Uttaro, jefe de bomberos del condado de Nassau.

El calor del verano también representa un riesgo

Los especialistas señalan que el microondas no es el único peligro. Los juguetes también pueden alcanzar temperaturas elevadas si permanecen durante mucho tiempo dentro de un automóvil estacionado bajo el sol o si se dejan expuestos al calor intenso.

“No es para nada imposible que un paciente pueda sufrir una lesión grave con una de estas pelotas que haya permanecido dentro de un automóvil caliente. Ni siquiera necesita estar tan caliente como el agua hirviendo. Especialmente en los niños, cuya piel es más delgada, no hace falta mucho tiempo para que algo a 140 grados provoque una quemadura profunda”, explicó Savetamal.

La doctora destacó que los juguetes NeeDoh son seguros cuando se utilizan correctamente y pidió a los padres supervisar a los niños mientras juegan.

Si un menor sufre una quemadura, la especialista recomienda retirar cuidadosamente el gel caliente de la piel y enfriar la zona afectada con agua corriente fresca durante 20 minutos. También aconseja acudir a un médico si el dolor es intenso o si la lesión afecta una parte importante del rostro, las manos o una zona extensa del cuerpo.