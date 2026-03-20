El Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió una nueva norma que endurece los requisitos migratorios para obtener o renovar la licencia de conducir de alrededor de 200,000 inmigrantes, incluso si actualmente cuentan con permiso de trabajo. Esta medida forma parte de un paquete de cambios regulatorios con los que el Gobierno busca limitar el acceso a ciertos empleos regulados a personas con estatus migratorio considerado “temporal” o “precario”. En la práctica, muchas de estas licencias no serán retiradas de inmediato, pero sí quedarán en riesgo cuando llegue el momento de renovarlas y sus titulares no cumplan las nuevas condiciones. ¿A quiénes afecta exactamente y cuál será el impacto de esta decisión en su vida laboral y económica? A continuación te lo contamos.

¿A QUÉ INMIGRANTES NO LES PERMITIRÁN RENOVAR SU LICENCIA DE CONDUCIR?

La aprobación, a nivel federal, de la medida impedirá a alrededor de 200,000 inmigrantes camioneros obtener o renovar su licencia comercial (CDL), incluso si actualmente tienen permiso de trabajo. Los perjudicados con esta ley serán solicitantes de asilo, algunos refugiados y beneficiarios de DACA, quienes irán perdiendo su licencia a medida que la actual venza y no puedan renovarla.

Vale precisar que se trata de la llamada Ley Delilah, impulsada por el presidente Donald Trump para prohibir que los estados de EE.UU. otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, incluidas las licencias comerciales para manejar camiones.

El mandatario la presentó durante su discurso del Estado de la Unión, usando el caso de una niña llamada Delilah que quedó con graves secuelas tras un choque causado – según su relato – por un conductor in papeles en regla con licencia comercial. “La mayoría de los extranjeros ilegales no hablan inglés y no pueden leer ni siquiera las señales de tráfico más básicas en cuanto a dirección, velocidad, peligro o ubicación”, manifestó el republicano.

Esta norma ha generado preocupación en miles de camioneros inmigrantes cuyo CDL está por expirar porque no podrán renovarla bajo la nueva ley, lo que en la práctica los deja sin licencia para manejar camiones.

¿QUÉ IMPACTO TENDRÁ?

Para Joe Atoigue, gerente de transporte de Harvest Sensations, una empresa importadora de productos agrícolas, las compañías que dependen de la mano de obra inmigrante tendrán un impacto económico alto, pues además de afectar la cadena de suministro, los consumidores sentirán un duro golpe en sus bolsillos por el incremento de precios de los alimentos a raíz de la falta de camioneros en las carreteras, publica ABC 7.

“Si se permite a los conductores inmigrantes vivir y trabajar en Estados Unidos, entonces deberían poder conducir (…). Ahora, la demanda de conductores será alta y las tarifas de flete aumentarán. El costo de los bienes subirá en todo el país”, cuestionó.

¿Qué provocará que haya menos choferes disponibles?

Al restringirse la obtención y renovación de licencias comerciales a miles de inmigrantes, el “pool” de conductores se reducirá de forma gradual, pero constante, en los próximos años.

​Menos choferes implica menos capacidad para mover carga, más rutas descubiertas y dificultades para cubrir turnos, sobre todo en empresas pequeñas y medianas que dependen más de conductores inmigrantes.

Más costos y trámites para las empresas

Las compañías deberán reforzar la verificación del estatus migratorio y del tipo de licencia de cada chofer, coordinar con los DMV estatales y documentar mejor sus procesos de contratación para evitar sanciones.

Eso se traduce en más carga administrativa, posible contratación de asesoría legal y de cumplimiento, y costos extra en recursos humanos y auditorías internas.

Aumento de tarifas y efecto en la cadena de suministro

Con menos conductores y más demanda de transporte, se espera un alza de las tarifas de flete y de los costos logísticos en general.

Expertos advierten que esa presión terminará trasladándose a los clientes y, en última instancia, a los consumidores, encareciendo el precio final de muchos productos.

Riesgo de sanciones y pérdida de contratos

Las empresas que sigan trabajando con conductores cuya CDL no pueda renovarse bajo las nuevas reglas podrían exponerse a multas, pérdida de seguros o incluso suspensión de operaciones si se considera que no cumplen la normativa federal, publica Jackson Lewis PC.

Muchas flotas tendrán que revisar contratos, rutas y perfiles de choferes para no quedarse, de un día para otro, con unidades paradas por falta de conductores elegibles, indica Get Transport.

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