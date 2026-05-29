Una masa de aire seco cargado de partículas desérticas proveniente del Sahara está avanzando por el Caribe y muy pronto podría aparecer en la costa oeste de Florida . Dicho fenómeno meteorológico no solo cambiará el paisaje del estado en mención, sino que también representa un desafío silencioso para el bienestar de los habitantes. Los expertos consideran que este material en suspensión tendría un impacto directo en la salud respiratoria, lo que obliga a tomar precauciones. En esta nota, te revelaré en qué fechas se esperan los niveles más densos y cómo proteger tu organismo.

TE PUEDE INTERESAR Alerta en Florida por llegada de polvo del Sahara: cuándo impactará y cómo puede afectarte

Conocido como Capa de Aire Sahariana (SAL), se trata de una masa de aire seco, cálido y polvoriento que proviene del norte de África con una frecuencia de pocos días, manifestándose habitualmente en época de verano; es decir, entre el mes de junio y mediados de agosto.

Las corrientes de los vientos alisios impulsan este material a lo largo de más de 5,000 millas a través del Atlántico, un trayecto que culmina con su llegada al sureste de los EE. UU., afectando particularmente a Florida y a la región costera del Golfo, así lo explica Univisión .

Dicha masa, que mide entre 1 y 2.5 millas de espesor y se desplaza a una altura de hasta 2.8 millas sobre el nivel del mar, impacta de manera directa e inmediata cuando llega al territorio de la península de Florida.

Aunque este polvo desértico es capaz de generar amaneceres y atardeceres espectaculares, ya que se tiñen de tonos naranjas y rosados, también tiene efectos negativos en los habitantes, especialmente aquellos que padecen de problemas respiratorios.

Este polvo puede ser perjudicial para las personas que padecen de cualquier enfermedad respiratoria. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuándo se esperan las concentraciones más altas del polvo de Sahara en Florida

De acuerdo a la meteoróloga Ada Monzon , esta gran nube de polvo proveniente del desierto de Sahara se ha registrado desde la noche del miércoles 27 de mayo; sin embargo, especifica que podría extenderse hasta la próxima semana.

Eso sí, los residentes de Florida que padecen de alergias, asma o cualquier condición respiratoria deben tomar precauciones entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio, ya que en este periodo se registrarán las concentraciones más elevadas.

También el medio WUFT PBS precisó que existe la posibilidad de otra capa densa en el estado de Florida durante la última parte de la siguiente semana; sin embargo, recomienda a los residentes mantenerse informado ante las actualizaciones.

Entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio se esperan las concentraciones más altas de polvo desértico en Florida. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo cuidarme ante las altas concentraciones de polvo desértico en Florida

Todo habitante de Florida debe aplicar estos consejos para que su sistema respiratorio no resulte afectado. A continuación, te revelaré una serie de medidas recomendadas por CBS 12 News que deberás aplicar en estos días:

Evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor concentración de polvo.

Mantener cerradas puertas y ventanas.

Utilizar purificadores de aire en el hogar.

Usar mascarillas con filtro de partículas (como N95) si es necesario salir.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí