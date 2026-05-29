El cierre de mayo llega con un marcado contraste meteorológico en Estados Unidos. Mientras una masa de aire canadiense impulsa condiciones más secas, frescas y agradables desde los Grandes Lagos hasta el Atlántico medio, otra zona del país enfrentará lluvia fría, viento y un ambiente mucho más crudo, especialmente en el noreste. Este choque de sistemas provocará un fin de semana dividido en dos realidades climáticas muy distintas. A continuación, el pronóstico del clima para este fin de semana del 30 y 31 de mayo.
En términos simples: en algunos estados se podrá disfrutar de sol y baja humedad, mientras que en otros la lluvia persistente y el frío dominarán por completo el panorama. A continuación, un resumen claro de cómo se distribuyen las condiciones:
|Región de EE.UU.
|Condiciones 30-31 de mayo
|Impacto principal
|Grandes Lagos (Michigan, Ohio)
|Seco, fresco, baja humedad
|Mejoría del clima, días agradables
|Atlántico medio (Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia)
|Mayormente seco con intervalos de nubes
|Posibles chubascos aislados
|Nueva Inglaterra norte y este
|Lluvia fría, viento fuerte
|Condiciones inestables y frías
|Zonas altas de Vermont, New Hampshire y Maine
|Lluvia y nieve húmeda
|Acumulación de nieve en elevaciones
|Boston (Massachusetts)
|Lluvia prolongada y frío intenso
|Sensación térmica baja por viento y humedad
Según el pronóstico de AccuWeather, el cambio de patrón comenzó entre jueves y viernes, cuando las temperaturas ya bajaron entre 5 y 10 grados respecto a los días anteriores, acompañadas por una reducción notable de la humedad. Este descenso abrió la puerta a un aire más seco que dominará buena parte del fin de semana en el centro y este del país.
En esas áreas, el sábado y domingo se perfila como un periodo más estable, con cielos parcialmente soleados y condiciones mucho más favorables que las registradas el fin de semana anterior, cuando las lluvias fueron constantes y afectaron actividades al aire libre en varios estados.
Sin embargo, el panorama cambia de forma drástica al avanzar hacia el noreste. En Nueva Inglaterra, especialmente en zonas cercanas a Boston, se espera lluvia desde la tarde del viernes hasta el sábado por la noche, con temperaturas que apenas alcanzarán los 50 grados Fahrenheit.
La combinación de viento, humedad y precipitaciones generará una sensación térmica mucho más baja, incluso en algunos momentos cercana a los 30 y 40 grados en términos de sensación real. Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 40 y 50 mph en áreas costeras, intensificando la incomodidad del sistema.
En las zonas más elevadas del norte, como Vermont, New Hampshire y Maine, el escenario será aún más invernal: se prevén acumulaciones de nieve húmeda en sectores altos, algo inusual para esta época del año, acompañado de condiciones poco favorables para actividades al aire libre como senderismo o pesca.
Mientras tanto, ciudades como Nueva York y Washington D.C. experimentarán un alivio relativo. En Nueva York, el sábado será más frío y ventoso, pero con menor humedad y algunas horas de sol el domingo. En la capital, incluso existe la posibilidad de que los chubascos previstos el sábado no lleguen a concretarse, dejando un fin de semana mayormente seco y más estable.
En conjunto, este sistema refuerza la idea de un “corte” climático sobre Estados Unidos: un bloque con aire seco y agradable en el centro-este del país, y otro con lluvia fría y condiciones invernales tardías en el noreste, justo en el cierre de mayo.
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