El cierre de mayo llega con un marcado contraste meteorológico en Estados Unidos. Mientras una masa de aire canadiense impulsa condiciones más secas, frescas y agradables desde los Grandes Lagos hasta el Atlántico medio, otra zona del país enfrentará lluvia fría, viento y un ambiente mucho más crudo, especialmente en el noreste. Este choque de sistemas provocará un fin de semana dividido en dos realidades climáticas muy distintas. A continuación, el pronóstico del clima para este fin de semana del 30 y 31 de mayo.

En términos simples: en algunos estados se podrá disfrutar de sol y baja humedad, mientras que en otros la lluvia persistente y el frío dominarán por completo el panorama. A continuación, un resumen claro de cómo se distribuyen las condiciones:

Región de EE.UU. Condiciones 30-31 de mayo Impacto principal Grandes Lagos (Michigan, Ohio) Seco, fresco, baja humedad Mejoría del clima, días agradables Atlántico medio (Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia) Mayormente seco con intervalos de nubes Posibles chubascos aislados Nueva Inglaterra norte y este Lluvia fría, viento fuerte Condiciones inestables y frías Zonas altas de Vermont, New Hampshire y Maine Lluvia y nieve húmeda Acumulación de nieve en elevaciones Boston (Massachusetts) Lluvia prolongada y frío intenso Sensación térmica baja por viento y humedad

Según el pronóstico de AccuWeather, el cambio de patrón comenzó entre jueves y viernes, cuando las temperaturas ya bajaron entre 5 y 10 grados respecto a los días anteriores, acompañadas por una reducción notable de la humedad. Este descenso abrió la puerta a un aire más seco que dominará buena parte del fin de semana en el centro y este del país.

En varias regiones de EE.UU., la lluvia fría complicará las actividades al aire libre. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

En esas áreas, el sábado y domingo se perfila como un periodo más estable, con cielos parcialmente soleados y condiciones mucho más favorables que las registradas el fin de semana anterior, cuando las lluvias fueron constantes y afectaron actividades al aire libre en varios estados.

Sin embargo, el panorama cambia de forma drástica al avanzar hacia el noreste. En Nueva Inglaterra, especialmente en zonas cercanas a Boston, se espera lluvia desde la tarde del viernes hasta el sábado por la noche, con temperaturas que apenas alcanzarán los 50 grados Fahrenheit.

La combinación de viento, humedad y precipitaciones generará una sensación térmica mucho más baja, incluso en algunos momentos cercana a los 30 y 40 grados en términos de sensación real. Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 40 y 50 mph en áreas costeras, intensificando la incomodidad del sistema.

En las zonas más elevadas del norte, como Vermont, New Hampshire y Maine, el escenario será aún más invernal: se prevén acumulaciones de nieve húmeda en sectores altos, algo inusual para esta época del año, acompañado de condiciones poco favorables para actividades al aire libre como senderismo o pesca.

El contraste climático en EE.UU. deja a algunas zonas bajo lluvia fría mientras otras disfrutan de tiempo seco. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Mientras tanto, ciudades como Nueva York y Washington D.C. experimentarán un alivio relativo. En Nueva York, el sábado será más frío y ventoso, pero con menor humedad y algunas horas de sol el domingo. En la capital, incluso existe la posibilidad de que los chubascos previstos el sábado no lleguen a concretarse, dejando un fin de semana mayormente seco y más estable.

En conjunto, este sistema refuerza la idea de un “corte” climático sobre Estados Unidos: un bloque con aire seco y agradable en el centro-este del país, y otro con lluvia fría y condiciones invernales tardías en el noreste, justo en el cierre de mayo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!