Durante el transcurso de este fin de semana, en distintas ciudades que conforman el noreste de Estados Unidos se hará presente la lluvia helada, un fenómeno meteorológico que demanda suma consideración, especialmente si tienes planificado realizar algún viaje por carretera.

¿Por qué las autoridades han pedido extrema precaución por el conocido Freezing Rain? Antes de revelarte la información, debes saber de qué realmente trata de este tipo de precipitación que ocurre comúnmente en épocas de invierno.

Según una información compartida por National Weather Service (NWS, por sus siglas en inglés), se produce cuando la nieve se derrite al descender por una capa de aire más cálida. Entonces, cuando las gotas caen sobre otra fina capa de aire, no tienen el tiempo suficiente para congelarse antes de llegar al suelo.

Esto provoca que cada gota se congele instantáneamente cuando entra en contacto con cualquier superficie que esté a 0°C o menos. En pocas palabras, crea una capa de hielo en el suelo; especialmente, en carreteras y aceras.

Las autoridades han recomendado a los residentes del noreste de EE.UU. tomar las precauciones necesarias durante la lluvia engelada. (Crédito: @wirestock / Freepik)

Cómo afecta la lluvia helada en los viajes y seguridad vial en el noreste de EE.UU

Tal como te mencioné anteriormente, este particular fenómeno meteorológico provoca que el pavimento se encuentre totalmente ‘cristalizado’, lo que ocasiona que se convierte en una serie preocupación en términos de seguridad vial.

Por suponer, aquellos que conduzcan un vehículo durante la lluvia engelante podrían ocasionar accidentes de tránsitos o atropellos, ya que se anularía la tracción de los neumáticos sobre las carreteras y ‘patinarían’ sin control alguno.

Ahora, la preocupación se incrementa ante un reciente informe de Newsweek. Se estima que alrededor de un millón de personas realizarían viajes el próximo 15 de noviembre, lo que se enfrentarían a estas condiciones de viaje peligrosas.

A causa de que se 'cristaliza' el pavimento, los automóviles podrían despistarse de las carreteras. (Crédito: @EyeEm / Freepik)

Recomendaciones para viajar este fin de semana durante la lluvia helada

Si conducirás, reduce la velocidad considerablemente.

Aumenta la distancia de seguridad con otros vehículos.

Verifica el estado de los neumáticos, luces y frenos de tu coche.

Si es posible, permanece en casa.