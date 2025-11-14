Los últimos reportes climatológicos están generando preocupación entre los residentes del noreste de Estados Unidos, ya que se espera una combinación de lluvia helada, aguanieve y nieve ligera . ¿Qué estados se verían afectados durante este fin de semana? A continuación, te los revelaré.

Para el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por siglas en inglés), el Freezing Rain ocurre cuando los copos de nieve se derriten por completo al pasar a través de una capa de aire cálido.

Lo habitual es que estas gotas de agua pasen rápidamente a través de una última capa de aire muy fría. Sin embargo, debido a que el tiempo de viaje no es suficiente, el líquido no se congela antes de tocar la superficie, sino que se da justo en el momento del impacto.

Las gotas de lluvia suelen congelarse justo en el impacto contra la superficie. (Crédito: @bublikhaus / Freepik)

Es así como se forma una capa de cristal sobre las carreteras y aceras, lo que representa un riesgo para la seguridad vial y ocasionaría accidentes de tránsito. Según información de Newsweek, cerca de un millón de personas estarían expuestas a condiciones de viaje peligrosas durante este fin de semana.

Estados se verán afectados por la lluvia helada

En caso estés planeando realizar un viaje este sábado 15 de noviembre, es fundamental que tomes tus precauciones, ya que se espera que este fenómeno sea severo en las siguientes zonas de Estados Unidos:

Nueva York

Vermont

New Hampshire

Al oeste de Maine

Son cuatro ciudades las cuales se verían afectadas por las lluvias heladas. (Crédito: @wirestock / Freepik)

Existe una alta posibilidad de que las temperaturas en la ciudades que te he mencionado oscilen entre 1 y 5°C durante este fin de semana. Por lo tanto, el impacto será considerable, ya que la combinación de frío, humedad y la movilidad de las personas convierte este fin de semana en un panorama preocupante en el noreste de este país.