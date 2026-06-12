La Copa del Mundo 2026 ya comenzó y se puede sentir la vibrante pasión de los fanáticos para alentar a sus respectivas naciones. Para este fin de semana, distintas selecciones disputarán los encuentros de este certamen en Estados Unidos, pero existe una preocupación entre los asistentes: ¿cómo será el pronóstico climático? Distintos reportes señalan que las condiciones no serán favorables en la sedes mundialistas del país. Para conocer los detalles completos, sigue leyendo esta nota.

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La preocupación se debe a las proyecciones climáticas para este cierre de semana en el país, las cuales señalan que pueden afectar tanto a los aficionados extranjeros como a los jugadores, dado el que clima presentará variaciones en cada sede.

Las temperaturas serán elevadas

La primera preocupación para este fin de semana en EE. UU. será el calor extremo. Según información de FOX Weather , son cuatros sedes del país que pueden presentar temperaturas por encima de los 85 °F, los cuales son:

Dallas: 92 °F

Houston: 92 °F

Miami: 88 °F

Atlanta: 87 °F

Nueva York, Filadelfia y Boston —también sedes mundialistas— podrían registrar este mismo escenario: aumento de valores térmicos, mayor humedad y posibilidad de olas de calor periódicas.

La posible presencia de altas temperaturas ocasionaría que los aficionados y los propios futbolistas puedan agitarse en menos tiempo, estén bajo riesgo de deshidratación, entre otros factores.

En el Mundial de Clubes de 2025 se pudo evidenciar cómo el calor intenso afectaba a los jugadores en el terreno de juego. (Crédito: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL REAVES

Presencia de tormentas de verano

El calor extremo no solo sería la única condición que afectaría a los jugadores, cuerpo técnico y aficionados; también se pronostica la presencia de tormentas de verano en gran parte de Estados Unidos durante el desarrollo del Mundial 2026, así lo explica FOX Weather.

Se prevé que en ciertas sedes mundialistas del país se registren relámpagos, lluvias torrenciales y fuertes vientos capaces de perjudicar el desarrollo de un encuentro. Pese a ello, la FIFA ya tomó medidas al respecto para salvaguardar la integridad física de aficionados y deportistas.

En caso se detecte un rayo dentro del perímetro de protección de un estadio, las autoridades pueden detener el partido hasta que la amenaza desaparezca y se garantice el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad locales .

Los aficionados que asistieron al Mundial de Clubes 2025 experimentaron las variaciones climáticas de Estados Unidos en este mismo periodo. (Crédito: FRANCK FIFE / AFP) / FRANCK FIFE

Qué clima se espera durante el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay

Un reporte de AccuWeather precisó que el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay —correspondiente al Grupo D— presentará un clima sumamente agradable, ya que la ciudad de Los Ángeles contará con una temperatura inicial de 73 °F y comenzará a descender durante el transcurso del partido.

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