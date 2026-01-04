California sigue siendo azotada por un sistema de tormentas que trae consigo intensas lluvias . Este fenómeno climático es capaz de provocar inundaciones en ciertas áreas de la región mencionada, afectando considerablemente a los residentes. Para el presente día, las precipitaciones no han sido ajenas en localidades situadas al sur del estado. De residir en esta parte, te indicarás cuántas pulgadas de lluvia ha recibido durante este domingo 4 de enero.

Según los reportes meteorológicos de CBS News , California no solo estará recibiendo lluvias para este domingo, ya que se prevé la posibilidad de la presencia inesperada de tormentas eléctricas en lo que resta del día.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que Los Ángeles y las comunidades situadas en el interior de la región podrían recibir entre 0.25 y 1 pulgada para este día, con posibilidades de alcanzar hasta 2 pulgadas en zonas montañosas

Para el presente día, el sur de California ha registrado acumulaciones de lluvia de hasta 2 pulgadas. (Crédito: Apu GOMES / AFP) / APU GOMES

La agencia añade que estas precipitaciones regulares no deberían superar las 0.33 pulgadas por hora. Si bien esta cantidad de agua pluvial no genera riesgo alguno entre la población, las autoridades recomiendan estar pendientes a las actualizaciones, ya que la intensidad puede variar.

A causa de estas condiciones climáticas, las distintas localidades situadas en el interior de California están registrando valores térmicos máximos de hasta 60°F. Es más, estos dígitos podrían descender en horas de la noche.

La presencia de lluvias en California serían causantes de accidentes de tránsito. (Crédito: Freepik)

Pronóstico climática para California desde el lunes 5 de enero

Para los expertos meteorológicos de CBS News, existen ligeras posibilidades de lluvias durante la noche del lunes 5 de diciembre, debido a una baja presión que pasará cerca de la costa de la región. Por lo tanto, los residentes del sur de California experimentarán una temperatura gélida.

A pesar de este mal tiempo, los reportes del medio Keyt prevén que para el martes 6 de enero el panorama será totalmente favorable, ya que mayor parte de la lluvia y la nieve se desplazarán hacia el noroeste del Pacífico. Por consecuente, se espera un ambiente más fresco y seco.

