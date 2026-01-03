El panorama climático para California no es favorable en el primer fin de semana del 2026. Para aquellos que residen en esta área, un sistema de tormentas se hará presente, trayendo consigo intensas lluvias que afectarán a las áreas urbanas como a las zonas montañosas. A continuación, te revelaré en qué partes se registrarán mayores precipitaciones y a cuántas pulgadas alcanzarán. Presta atención a los siguientes párrafos.

Para el presente sábado 3 de enero, los reportes meteorológicos de ABC 7 señalan que el sur de California ha estado experimentando lluvias en plena mañana; sin embargo, estas se intensificarán en horas de la tarde, con acumulaciones de hasta 1 pulgada.

Las precipitaciones se calmarán en horas de la noche, pero regresarán por la tarde del domingo 4 de enero. Los pronósticos señalan que esta área de California probablemente registre hasta 0.5 pulgadas de lluvia, un dígito relativamente bajo.

Para este fin de semana, el sur de California registraría hasta 1 pulgada de lluvia. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Estos reportes meteorológicos fueron suficientes para emitir alertas de mareas altas en playas situadas en la zona costera del estado. La advertencia se mantendrá hasta las 10:00 del próximo lunes 5 de enero. Es más, también existió un aviso de fuertes vientos en el presente día.

El norte de California también mantiene una advertencia de tormenta invernal para este fin de semana. Durante el sábado 3 de enero, esta área registraría tormentas eléctricas; sin embargo, estas condiciones adversas seguirán para el domingo 4. En las zonas de Vacaville, Sacramento y Marysville recibirían hasta 2 pulgadas de lluvia.

El área norte de California también será perjudicada con precipitaciones y presencia de tormentas eléctricas. (Crédito: Damian Dovarganes / AP) / Damian Dovarganes

Qué temperaturas se registrarán en California

El medio citado precisó que, para el presente día, los condados de Los Ángeles y Orange presentarán valores térmicos que oscilarán entre los 57° y 62°F. Respecto a los valles y el Inland Empire, los termómetros podrían situarse entre los 53° y 62°F.

Los pronósticos para las zonas montañosas son totalmente distintas, ya que se mantendrá un clima gélido, con valores térmicos máximos de 46°F. Por lo tanto, no solo registrarán lluvias; también se espera la presencia de ráfagas de nieve durante este fin de semana.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí