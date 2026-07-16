Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en Texas han puesto en máxima alerta a la población del estado, que la noche del 15 de julio ya registró su primera persona fallecida en la zona de Texas Hill Country. Las fuertes precipitaciones, la crecida de ríos y las nuevas tormentas mantienen a varios condados bajo vigilancia, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) calificara este episodio como “una situación peligrosa”. ¿Cuáles son esos condados y qué pidió el gobernador Greg Abbott a los residentes? En los siguientes párrafos te lo contamos.

Personal de Bomberos y Rescate de Sisterdale evalúa el nivel del agua cerca del río Guadalupe en Sisterdale, Texas (EE.UU.), el 16 de julio de 2026 (Foto: EFE / EPA / Dustin Safranek)

LOS CONDADOS DE TEXAS BAJO VIGILANCIA POR INUNDACIONES

Los condados más afectados y que siguen bajo vigilancia por lluvias intensas e inundaciones se concentran en el centro y suroeste de Texas, incluyendo Kerr, Kendall, Uvalde y Medina (especialmente el área de D’Hanis), además de otros condados del Hill Country y la región de Big Bend donde se mantienen alertas severas por crecida de ríos, anegamientos repentinos y aislamiento de comunidades.

Según FOX Weather, las lluvias empezaron a volverse más fuertes desde la noche del lunes y están afectando gran parte del centro-sur de Texas. Se calcula que más de 2,5 millones de habitantes siguen dentro de la zona con mayor peligro de nuevas tormentas intensas hasta el viernes 17 de julio.

En el caso del río Guadalupe, el NWS advirtió que una “gran y peligrosa ola de inundación” avanzaba río abajo. La estación de medición en Center Point registró una subida de unos 32 pies (9,75 metros) en apenas cuatro horas, un comportamiento que, según los expertos, podría generar una crecida similar a la de las devastadoras inundaciones del 4 de julio de 2025.

Las autoridades pidieron a las personas que viven en zonas bajas que se trasladaran a áreas más altas antes del amanecer, debido al rápido aumento del nivel del río Guadalupe, que en la localidad de Hunt subió más de diez pies (unos tres metros) en solo una hora.

En el condado de Kerr, el Departamento de Bomberos de Ingram reportó el rescate de un conductor cuyo auto quedó atrapado por el agua durante la noche, y los equipos de emergencia recibieron varios avisos de vehículos sorprendidos por las crecientes.

El Servicio de Emergencia del Condado de Travis advirtió que una fuerte crecida avanza por el río Pedernales en dirección al lago Travis, lo que está elevando el nivel del agua y generando corrientes muy rápidas y restos flotando. También informó que la entrada de vehículos al río Pedernales por el Parque Reimers Ranch permanece cerrada y recomendó no meterse al agua.

En Boerne, en el condado de Kendall, los rescatistas seguían trabajando en sectores completamente cubiertos por el agua.

En Uvalde, la policía realizó evacuaciones preventivas casa por casa ante el riesgo de nuevas inundaciones.

En Kerrville, las autoridades locales pidieron a los vecinos que se refugiaron en los pisos superiores de sus casas.

Las nuevas tormentas pusieron en riesgo a varios condados cercanos a la frontera con México y a la región de Texas Hill Country.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido avisos de inundación que llegaron a cubrir hasta 57 condados, afectando a más de 6 millones de personas, y algunas de estas alertas siguen activas porque se esperan más lluvias.

El nivel del agua sube y cubre un establo cerca del río Guadalupe en Sisterdale, Texas (EE.UU.), el 16 de julio de 2026. Graves inundaciones afectan a partes del centro-sur de Texas y a la región de Hill Country, especialmente a lo largo del río Guadalupe (Foto: EFE / EPA / Dustin Safranek)

EL PEDIDO DEL GOBERNADOR GREG ABBOTT A LA POBLACIÓN

Abbott ha declarado desastre para decenas de condados y ordenó a la División de Manejo de Emergencias de Texas mantener operativos de respuesta las 24 horas, bajo nivel de activación elevado por tormentas severas e inundaciones repentinas.

“Estamos lidiando con una inundación que probablemente batirá récords. Más de 1,300 efectivos estatales de más de 30 agencias ya se encuentran en acción. Se han desplegado más de 800 vehículos, más de 75 embarcaciones y 20 aeronaves. Nuestra prioridad ahora y durante el resto de estas lluvias torrenciales es salvar vidas”, declaró.

El gobernador insiste en que los residentes deben mantenerse atentos a los pronósticos locales, seguir las recomendaciones de autoridades estatales y municipales y recordar la consigna “Da la vuelta, no te ahogues”, que advierte contra cruzar caminos o puentes con agua. “Insto a todos los texanos en las zonas afectadas a que consulten los pronósticos meteorológicos locales, eviten transitar por carreteras inundadas y tengan a mano suministros de emergencia”, añadió, según un comunicado de prensa.

Por tal motivo, se pide a la población revisar el estado de las carreteras antes de viajar, consultar TexasFlood.org para ver mapas de zonas inundadas y bloqueos, y usar plataformas como DriveTexas.org y TexasReady.gov para información actualizada sobre seguridad y preparación ante inundaciones.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO PARA EL VIERNES 17 Y EL SÁBADO 18 DE JULIO?

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), este episodio aún no ha terminado: este jueves 16 de julio se espera acumulación de lluvia de entre 6 y 8 pulgadas (15,2 y 20,3 centímetros) en sectores de Texas Hill Country, incluso algunas zonas superarían las 10 pulgadas.

Para el viernes 17, las precipitaciones más intensas empezarán a desplazarse hacia la región de Big Bend; mientras que hacia el sábado 18, todo se concentraría sobre el oeste del estado.

CONSEJOS BÁSICOS ANTE ESTE TIPO DE EMERGENCIAS

Tener un plan familiar de emergencia: saber a dónde ir si deben evacuar, y acordar un punto de encuentro si se separan.

Preparar un pequeño kit con agua, alimentos, medicinas, ropa, documentos importantes (ID, licencia, pasaporte, permiso de trabajo) y teléfonos escritos en papel por si se pierde el celular.

Memorizar o guardar los números de familiares y contactos de confianza dentro y fuera del área, para que puedan ayudar a ubicarlos en caso de inundación o evacuación.

Es fundamental no subestimar las crecidas súbitas: muchas de las muertes en inundaciones ocurren cuando personas intentan cruzar zonas anegadas en vehículo o a pie; por eso el mensaje oficial insiste en dar la vuelta y buscar rutas seguras.

NÚMEROS DE AYUDA DE EMERGENCIA QUE TODOS DEBEN TENER

Emergencias generales (policía, bomberos, ambulancia): 911 (desde cualquier teléfono en Estados Unidos).

911 (desde cualquier teléfono en Estados Unidos). Centro de Control de Envenenamientos: 1‑800‑222‑1222 (útil en caso de intoxicaciones, medicamentos, sustancias químicas tras una inundación).

1‑800‑222‑1222 (útil en caso de intoxicaciones, medicamentos, sustancias químicas tras una inundación). Números locales del condado (policía, bomberos, rescate): se recomienda anotarlos en una tarjeta familiar de emergencia y pegarlos en casa o guardarlos en la cartera.

🌊 TEXAS GROUND TRUTH: New video from FOX Weather Senior Correspondent Robert Ray shows the dire situation unfolding in Texas as life-threatening flooding continues to impact several communities. Flash Flood Emergencies were issued in both Kerr and Uvalde counties.@RobertRayWx pic.twitter.com/gpVpxwuiuK — FOX Weather (@foxweather) July 16, 2026

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