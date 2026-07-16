Las autoridades meteorológicas mantienen una alerta por lluvias intensas e inundaciones repentinas en Texas debido a una nueva ronda de tormentas que podría generar acumulaciones peligrosas de agua durante la madrugada y las primeras horas del jueves. Los pronósticos indican que el periodo de mayor riesgo se concentrará durante esas horas, especialmente en comunidades del sur y centro-sur del estado, donde ya existen zonas afectadas por lluvias previas. Aunque se espera que las precipitaciones comiencen a disminuir conforme avance el día, las autoridades advierten que el peligro persistirá por el aumento del nivel de ríos y arroyos, por lo que recomiendan mantenerse atentos a las alertas oficiales y evitar desplazamientos innecesarios.

Zonas y horarios con mayor riesgo de inundaciones en Texas

Los meteorólogos informaron que las lluvias más intensas se concentrarán entre Del Rio, Eagle Pass, Uvalde, Hondo, Kerrville y Fredericksburg, donde podrían registrarse nuevos acumulados capaces de agravar las inundaciones ya existentes.

En ciudades como San Antonio, Austin y New Braunfels también se esperan precipitaciones, aunque el riesgo de inundaciones repentinas será considerablemente menor que en las localidades ubicadas al oeste de la región.

Zona Nivel de riesgo Horario de mayor riesgo Del Rio Muy alto Madrugada y primeras horas del jueves Eagle Pass Muy alto Madrugada y primeras horas del jueves Uvalde Muy alto Madrugada y primeras horas del jueves Hondo Muy alto Madrugada y primeras horas del jueves Kerrville Muy alto Madrugada y primeras horas del jueves Fredericksburg Muy alto Madrugada y primeras horas del jueves San Antonio Moderado Madrugada y primeras horas del jueves Austin Moderado Madrugada y primeras horas del jueves New Braunfels Moderado Madrugada y primeras horas del jueves

Texas enfrentará el mayor peligro de inundaciones durante la madrugada del jueves. | Crédito: Mark Felix / AFP

Autoridades piden evitar viajes y zonas inundables

Ante la posibilidad de inundaciones repentinas, las autoridades recomendaron a los residentes permanecer atentos a los avisos oficiales y evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario mientras continúen las tormentas.

Protección Civil también pidió mantenerse alejados de ríos, arroyos y zonas bajas, ya que el nivel del agua podría aumentar rápidamente durante la noche y la madrugada. Asimismo, recordó que nunca se debe intentar cruzar carreteras cubiertas por agua, pues la fuerza de la corriente puede representar un grave peligro incluso cuando el agua parece poco profunda.

Texas mantiene bajo vigilancia varias comunidades por el avance de las tormentas. | Crédito: Jim Vondruska / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / JIM VONDRUSKA

El peligro continuará incluso después de que disminuyan las lluvias

Las autoridades advirtieron que el riesgo no desaparecerá inmediatamente cuando cesen las precipitaciones. Debido al escurrimiento del agua acumulada, los ríos y arroyos podrían seguir creciendo durante varias horas, lo que mantendrá la amenaza de inundaciones en distintos puntos de la región.

Por ello, insistieron en seguir el mensaje de seguridad “Turn Around, Don’t Drown” (“Da la vuelta, no te ahogues”), una campaña que busca evitar que los conductores intenten atravesar caminos inundados. Además, recomendaron consultar de forma permanente los canales oficiales para conocer cualquier actualización de los pronósticos o la emisión de nuevas alertas.

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