Uno de los estados que está presentando climas agradables en los últimos días tras el paso de tormentas invernales es Texas ; se están registrando temperaturas que bordean los 70°F y este buen tiempo beneficia a sus habitantes. A pesar de este presente, los servicios de meteorología han alertado sobre fuertes lluvias en lo que resta de la semana. Esto representa un “peligro” para los conductores y posiblemente perjudique a las parejas que pretenden disfrutar del Día de San Valentín. Con el propósito de que tomes tus precauciones, te detallaré desde qué fecha de la presente semana se registrarían estas precipitaciones.

Para el presente día, el norte del ‘Estado de la Estrella Solitaria’ ha disfrutado de un clima acogedor, ya que los valores térmicos se mantuvieron cerca de los 70 °F. Aunque hubo presencia de nubosidad, el sol estuvo presente en gran parte del día, según lo señalado por el equipo meteorológico de CBS News .

Este buena tendencia se mantendrá para el viernes 13 de febrero, pues se prevé que los registros térmicos sigan incrementándose, posiblemente alcanzando los 80 °F. A pesar del clima cálido que se presentará en gran parte de la jornada, la situación podría ser distinta en horas de la noche.

En estos últimos días, el norte de Texas he presentado ambientes agradables, con temperaturas máximas de 80 °F. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

De acuerdo al medio citado, se espera un aumento de nubosidad y humedad en el día indicado, lo que daría origen a posibles lluvias durante la noche y en la madrugada del sábado 14 de febrero.

Por consecuente, durante el Día de San Valentín se establecerá una alerta meteorológica debido a lluvias y tormentas torrenciales. Para CBS News, es probable la aparición de tormentas fuertes o severas, con intensas ráfagas de nieve y granizo pequeño.

Si bien los expertos en meteorología señalan que las intensas precipitaciones desaparecerán a primera hora de la tarde, es recomendable que las familias y especialmente las parejas realicen actividades desde sus hogares, ya que el panorama climático sería “peligroso” durante el 14 de febrero.

Se espera que estas tormentas sean torrenciales, impactando considerablemente a las parejas durante el Día de San Valentín. (Crédito: Thomas SHEA / AFP) / THOMAS SHEA

¿Las lluvias seguirán para el cierre de semana?

Este mal tiempo solo se hará presente durante el Día de San Valentín, pues el domingo 15 de febrero se espera un cielo soleado y nuboso (posible temperatura de 69 °F), de acuerdo al equipo especializado en meteorología del CBS News.

Para la semana entrante, los valores térmicos seguirán incrementándose hasta alcanzar máximas de 81 °F. Si pretendes realizar alguna actividad al aire libre durante el Día del Presidente (lunes 15 de febrero), sería una buena decisión, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

