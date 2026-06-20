Florida enfrenta una situación crítica debido a la mala calidad del aire provocada por una serie de incendios forestales activos en el condado Miami-Dade. Durante los últimos días, los bomberos han trabajado sin descanso para contener varios focos simultáneos en el oeste del condado, mientras el humo se extiende impulsado por los vientos hacia distintas áreas del sur del estado. Las autoridades han advertido que la combinación de altas temperaturas, humedad y humo ha generado condiciones peligrosas para la salud, especialmente para personas vulnerables, por lo que se recomienda permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas. El impacto ya se siente en ciudades cercanas y la nube de ceniza continúa desplazándose a varias millas del origen del fuego.

Incendios activos en Miami-Dade superan los 20,000 acres

Los bomberos del condado Miami-Dade llevan aproximadamente una semana combatiendo tres incendios forestales simultáneos en el oeste del condado que, en conjunto, han arrasado más de 20,000 acres, una superficie mayor que la ciudad de Coral Gables. Este viernes, la emergencia obligó incluso al cierre total de todos los carriles sur de la Florida’s Turnpike entre Okeechobee Road y Northwest 41st Street, sin una fecha clara de reapertura.

El incendio más destructivo es el Quarry 2 Fire, con 17,600 acres quemados al oeste de Doral y Sweetwater y un 80% de contención. Le sigue el Coptic Fire, con 1,680 acres y un 40% de control, mientras que el Well Fire ha consumido 1,400 acres y se encuentra al 60% de contención. Un cuarto foco, el West of A Fire, que se inició recientemente, ha quemado 50 acres y ya está prácticamente extinguido.

Mapa muestra cómo el viento desplaza las columnas de humo de varios incendios forestales hacia el oeste de las zonas urbanas en Florida. | Crédito: CBS News Miami

Situación de los incendios forestales en Florida

Incendio Área afectada Ubicación Nivel de contención Quarry 2 Fire 17,600 acres Oeste de Doral y Sweetwater 80% Coptic Fire 1,680 acres Miami-Dade 40% Well Fire 1,400 acres Miami-Dade 60% West of A Fire 50 acres Miami-Dade Casi extinguido

Humo afecta la calidad del aire en varias zonas

Las autoridades han pedido a los residentes cercanos a los incendios mantenerse en casa, con puertas y ventanas cerradas, debido a la presencia de humo denso en el ambiente. La portavoz de Miami-Dade Fire Rescue, Erika Benitez, advirtió que “el humo puede viajar millas afectando la calidad del aire, especialmente los pulmones”, lo que incrementa el riesgo para personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores.

El impacto no se limita al condado. Broward también ha reportado afectaciones por la nube de humo y ceniza que se desplaza con los vientos del suroeste.

Alerta meteorológica y condiciones extremas

Según información de CBS News, se ha emitido una alerta para el sur de Florida debido a la combinación de incendios activos, condiciones meteorológicas y deterioro de la calidad del aire. El Servicio Nacional de Meteorología ha advertido sobre condiciones “insalubres para grupos sensibles” en gran parte del centro y sur de Miami-Dade.

Además, las altas temperaturas y la humedad han activado una alerta de calor para Miami-Dade y Broward entre el mediodía y las 6 p.m., con sensaciones térmicas que podrían alcanzar entre 105 y 109 grados Fahrenheit en zonas interiores.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol, usar ropa ligera y permanecer en espacios con aire acondicionado. También se prevé la posibilidad de tormentas aisladas con lluvias intensas, lo que ha llevado a un nivel 1 de riesgo de inundaciones repentinas.

Infografía del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) sobre el impacto del humo de los incendios forestales en el sureste de Florida, alertando sobre la reducción de la visibilidad y la mala calidad del aire en Miami-Dade. | Crédito: NWS Forecast Office Miami - South Florida

Zonas bajo posible impacto del humo

Según reportes de Noticias Telemundo, los cambios en la dirección del viento podrían seguir desplazando el humo hacia zonas como:

Doral

Medley

Sweetwater

Esto podría afectar incluso áreas alejadas del origen de los incendios y agravar aún más la calidad del aire en el sur de Florida.

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