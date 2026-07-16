Nueva York mantiene una alerta por la calidad del aire debido al humo de incendios forestales. | Crédito: Reuters
Nueva York mantiene una alerta por la calidad del aire debido al humo de incendios forestales. | Crédito: Reuters
/ ANDREW KELLY
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

La calidad del aire en la ciudad de Nueva York se encuentra bajo alerta debido a la presencia de humo proveniente de en Canadá, que ha provocado niveles considerados insalubres para la población. Las autoridades advierten que las condiciones podrían empeorar durante las próximas horas, por lo que recomiendan tomar precauciones, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

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El humo de los incendios forestales que afectan principalmente a Ontario está llegando al área triestatal debido a patrones atmosféricos que transportan las partículas contaminantes desde la región de los Grandes Lagos hacia el noreste de Estados Unidos. La alerta de calidad del aire permanecerá vigente hasta la medianoche.

Los efectos del humo comenzaron a sentirse desde el martes, mientras que las concentraciones aumentaron el miércoles. En el centro de Manhattan, el índice de calidad del aire (AQI) superó los 150 puntos durante la tarde, ubicándose dentro de la categoría de “insalubre”. Residentes reportaron olor a humo en el ambiente e irritación en los ojos.

La calidad del aire en Nueva York podría empeorar y afectar a grupos vulnerables. | Crédito: AFP
La calidad del aire en Nueva York podría empeorar y afectar a grupos vulnerables. | Crédito: AFP
/ TIMOTHY A. CLARY

Nueva York registra niveles insalubres de contaminación

Durante la madrugada del jueves, los datos federales ubicaron el AQI de la ciudad en 156 puntos, un nivel considerado insalubre. Los pronósticos indican que la contaminación podría aumentar y acercarse a la categoría de “muy insalubre” debido a una mayor concentración de humo.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la situación, ya que la mala calidad del aire coincide con una ola de calor en Nueva York, donde las temperaturas superan los 90 °F (32 °C) y la humedad eleva la sensación térmica hasta cerca de los 100 °F (38 °C).

Situación actualInformación
Estado de la calidad del aireCategoría roja: “insalubre”
Nivel AQI registrado156 puntos durante la mañana del jueves
Principal causaHumo de incendios forestales en Ontario, Canadá
Vigencia de la alertaHasta la medianoche
Zonas afectadasCiudad de Nueva York y región triestatal
Mayor riesgoNiños, adultos mayores y personas con enfermedades cardíacas o pulmonares

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

El humo de los incendios forestales contiene partículas finas que pueden ingresar al sistema respiratorio y generar efectos negativos en la salud. Estas partículas pueden provocar tos, dificultad para respirar, mareos, fatiga e irritación, además de empeorar condiciones médicas existentes.

Las personas con asma, enfermedades pulmonares, problemas cardíacos u otras afecciones crónicas deben tener mayor precaución y limitar su exposición al aire exterior mientras permanezca vigente la alerta.

La combinación del humo con las altas temperaturas aumenta la preocupación de las autoridades. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recomendó permanecer en espacios interiores si aparecen síntomas relacionados con la contaminación.

“Si experimenta algún efecto debido a esto, le aconsejo que permanezca en interiores. Y, una vez más, la mejor manera de sobrellevar el calor es hacer lo mismo”, señaló el alcalde mientras aumentaban las temperaturas.

¿Dónde conseguir mascarillas KN95 gratis en Nueva York?

La Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York que los residentes pueden obtener mascarillas KN95 gratuitas en las comisarías del NYPD y en las bibliotecas públicas de los cinco distritos.

Además, algunas estaciones de bomberos del FDNY cuentan con puntos de entrega de mascarillas:

DistritoDirección de estación FDNY
Bronx720 Melrose Avenue
Bronx2417 Webster Avenue
Brooklyn172 Tillary Street
Brooklyn885 Howard Avenue
Manhattan100 Duane Street
Manhattan207 W 77th Street
Queens91-45 121st Street
Queens108-01 Horace Harding Expy
Staten Island1850 Clove Road

Los expertos recomiendan utilizar una mascarilla KN95 si es necesario salir al exterior, ya que ayuda a reducir la inhalación de partículas finas presentes en el humo.

Nueva York recomienda tomar precauciones mientras continúa la alerta por calidad del aire. | Crédito: Johannes EISELE / AFP
Nueva York recomienda tomar precauciones mientras continúa la alerta por calidad del aire. | Crédito: Johannes EISELE / AFP

Recomendaciones para protegerse del humo

Ante la alerta de calidad del aire, las autoridades sugieren adoptar medidas para reducir la exposición:

  • Permanecer en interiores el mayor tiempo posible.
  • Mantener cerradas las ventanas y puertas para evitar el ingreso del humo.
  • Usar aire acondicionado o purificadores de aire si están disponibles.
  • Evitar actividades físicas intensas al aire libre.
  • Utilizar una mascarilla KN95 al salir.

Además, debido a la emergencia por calor, la ciudad mantiene activas medidas adicionales como unidades móviles de refrigeración y horarios extendidos en algunas piscinas públicas.

¿Qué se espera para los próximos días?

Los meteorólogos prevén que la concentración de humo aumente hasta la mañana del jueves y permanezca elevada durante el viernes. Por ello, podrían emitirse nuevas alertas de calidad del aire mientras continúen las condiciones desfavorables.

El humo permanecerá en la región mientras Nueva York enfrenta temperaturas elevadas, por lo que las autoridades piden a los residentes mantenerse informados y seguir las recomendaciones de protección para evitar complicaciones de salud.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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