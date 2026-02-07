Miles de residentes en el centro de Oregon están siendo instados a limitar su tiempo al aire libre este fin de semana, mientras una alerta por la calidad del aire sigue vigente hasta el mediodía del sábado, hora estándar del Pacífico. El Departamento de Calidad Ambiental de Oregon (DEQ) advierte que el aire estancado está atrapando humo y otras partículas contaminantes cerca del suelo, creando condiciones que pueden irritar los pulmones y empeorar problemas de salud existentes, especialmente en personas con afecciones cardíacas o respiratorias. Las autoridades insisten en que quedarse en casa es la medida más segura mientras los niveles de contaminación se mantengan altos.

En qué zonas de Oregon está activa la alerta

El DEQ ha señalado que la calidad del aire en el área de La Pine está midiendo 172 en la escala del Índice de Calidad del Aire (AQI), lo que la clasifica como “insalubre”.

Esta alerta cubre las ciudades de:

Bend

Redmond

Sunriver

Sisters

La Pine

Brothers

La alerta afecta a aproximadamente 150,000 personas. Se recomienda evitar actividades físicas al aire libre, seguir las restricciones locales sobre quemas y mantenerse alejados de estufas de leña u otras fuentes de humo interior cuando sea posible.

Las autoridades de Oregon recomiendan quedarse en casa y evitar actividades al aire libre mientras persista la contaminación. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity'

Para quienes dependen exclusivamente de la calefacción con leña o tienen ingresos limitados, existen algunas excepciones, aunque los expertos en salud aconsejan extremar la precaución. Mejorar el aire dentro de casa usando filtros HEPA certificados en sistemas de ventilación, calefacción o purificación es una de las formas más efectivas de reducir partículas finas en espacios cerrados.

¿Qué son las alertas por calidad del aire?

Estas alertas se emiten cuando la contaminación alcanza niveles que pueden afectar la salud. En situaciones como esta, el aire estancado impide que el humo y los contaminantes se dispersen, concentrándose en las áreas donde las personas respiran. Esto puede causar dificultades respiratorias, agravar el asma, sobrecargar el corazón y generar riesgos importantes para niños pequeños, adultos mayores y personas con condiciones respiratorias o cardiovasculares. Incluso los individuos saludables pueden sentir irritación cuando los niveles son altos.

En varias ciudades de Oregon, los niveles de AQI alcanzan valores insalubres, especialmente cerca de La Pine. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Las alertas funcionan como un sistema de aviso temprano, permitiendo a las comunidades ajustar sus actividades: permanecer en interiores, reducir la actividad física al aire libre y evitar comportamientos que empeoren la contaminación. Su objetivo principal es proteger la salud hasta que las condiciones mejoren.

¿Qué es el AQI?

El Índice de Calidad del Aire (AQI) es la escala que indica qué tan saludable o peligrosa está el aire cada día. Va de 0 a 500: los números más bajos representan aire limpio, mientras que los más altos indican mayores riesgos para la salud. Lecturas de 0 a 50 son “Buenas”, con poco o ningún riesgo; de 51 a 100 son “Moderadas”, donde personas sensibles pueden experimentar efectos leves; niveles por encima de 100 son insalubres para grupos sensibles, y a partir de 150 la contaminación puede afectar a la población general. Valores superiores a 300 son “Peligrosos”, y se recomienda evitar actividades al aire libre.

Esta escala ayuda a las comunidades a entender rápidamente cuándo limitar la actividad al aire libre, proteger a los más vulnerables y ajustar la rutina diaria hasta que el aire vuelva a ser seguro.

