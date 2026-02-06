Las alertas están activadas en la región noreste de Estados Unidos ya que miles de residentes se preparan para uno de los fines de semana más fríos y peligrosos de este invierno. Y es que no solo habrá nieve y viento intenso, sino que las sensaciones térmicas estarán muy por debajo de cero entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero. La preocupación aumenta porque los meteorólogos ya advirtieron que el aire ártico asociado al vórtice polar podría generar condiciones de riesgo para la salud, el transporte y el suministro eléctrico en varias zonas densamente pobladas. Aquí te explico qué se espera para estos días y por qué este evento climático genera tanta preocupación sobre todo en el área triestatal de Nueva York, Boston y Filadelfia.

Nieve, viento y sensaciones térmicas bajo cero

El Servicio Nacional de Meteorología de EE.UU. (NWS) ha emitido advertencias por frío extremo y fuertes vientos para amplias áreas del noreste, desde Pensilvania y Nueva Jersey hasta Nueva Inglaterra, incluyendo el área triestatal de Nueva York, Boston y Filadelfia. Estas alertas indican que las sensaciones térmicas pueden caer a valores de entre -18 °C y -23 °C (0 °F a -10 °F) en las principales ciudades y aún más bajas en el interior de Nueva Inglaterra.

Estamos hablando entonces de una “irrupción ártica significativa” que traerá “temperaturas gélidas y sensaciones de frío peligrosas” al noreste y el Atlántico medio durante el fin de semana del 7 y 8 de febrero, tal como describe el Centro de Predicción del Tiempo de la NOAA.

“Hay un sistema frontal que se está acercando y la nieve que va de camino es la primera problemática. Esta tormenta invernal primero va a estar generando nieve sobre todo durante el día de hoy viernes y comenzará a acercarse de forma aislada a lo que es la ciudad de Nueva York, incluyendo Pensilvania y Nueva Inglaterra. El mayor impacto no será realmente su nieve, sino la masa de aire que trae consigo y que es la más fría de lo que va de este invierno para esta zona y esto es significativo. El frente ya el sábado llega al mar y la dirección del viento se torna del norte y es una masa de aire continental seca y lo mismo que ha estado ocurriendo durante todo este invierno, pero en esta ocasión, este aire es siberiano y viene de territorio siberiano por lo que es el más frío de todo este invierno. Para el domingo ya la nieve sale totalmente de esa zona pero queda estancada la masa de aire polar. Las acumulaciones de nieve entre 1 y 2 pulgadas, pero en las montañas Apalaches pueden caer hasta 6 pulgadas incluso cercano a los Grandes Lagos y la nieve pudiera ser con mayor acumulación por el efecto lago. Todos los sectores del noreste del país van a tener un fin de semana peligroso pero, sobre todo, muy gélido, con las temperaturas más gélidas en décadas”, explicó Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

Muchas zonas del noreste podrían registrar temperaturas mínimas en un solo dígito o incluso por debajo de cero, con sensaciones térmicas que caerían a los “menos diez” o “menos veinte” grados centígrados en partes de Nueva York, Nueva Inglaterra y los Apalaches. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Alertas de frío extremo y el gran peligro que se espera para EE.UU.

El principal peligro no será tanto la cantidad de nieve, sino la combinación de nieve, ráfagas de viento y temperaturas muy bajas, que pueden generar ventiscas pasajeras, reducción brusca de la visibilidad y carreteras extremadamente resbaladizas. Meteorólogos de Weather señalan que muchas zonas del noreste podrían registrar temperaturas mínimas en un solo dígito o incluso por debajo de cero, con sensaciones térmicas que caerían a los “menos diez” o “menos veinte” grados centígrados en partes de Nueva York, Nueva Inglaterra y los Apalaches.

“Este frío es tan extremo que ya el Servicio Nacional de Meteorología ha tenido que emitir avisos y advertencias de tiempo invernal y también de temperaturas extremas para todo el noreste del país, incluyendo Nueva Inglaterra. Hoy viernes se siente en 18° en Nueva York, 11° en Boston, en Chicago en 25° y aún no ha llegado esta masa de aire polar. Hacia el sur ha estado arropando el estado de la Florida donde en Miami se siente en 45° y en Orlando en 37°. El aire más frío está en territorio canadiense y va a comenzar rápidamente a moverse hacia el noreste del país y el sábado en la mañana en -4° en Nueva York y el domingo en -12° , en -13° en Boston y son sensaciones térmicas sumamente peligrosas y lo cierto es que no hay alivio porque el viento estará soplando tan intenso que mantendrá estas sensaciones de temperaturas mostrándose en los negativos, es decir, por debajo de los 0°, hasta 40° por debajo del punto de congelación, por eso la peligrosidad de la caída tan dramática en temperaturas”, agregó Carlos Robles.

Qué esperar cada día del fin de semana

Viernes 06 de febrero

Nieve en todo el noreste

Zonas de nieve intensa en las montañas

Sábado 07 de febrero

Nieve continuará en Nueva Inglaterra

Vientos intensos traerá frío peligroso

Domingo 08 de febrero

Condiciones congelantes siguen en el noreste

Nuevas rondas de nieve de Michigan a West Virginia

Este fin de semana podría concentrar “el aire más frío de todo el invierno” en el noreste y el Atlántico medio. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Riesgos para la salud y recomendaciones ante el frío extremo

La NOAA y el NWS insisten en que estas sensaciones térmicas tan bajas implican un riesgo real de hipotermia y congelación (frostbite) en cuestión de minutos si la piel permanece expuesta. Las autoridades de salud pública recomiendan limitar al máximo la permanencia al aire libre, usar varias capas de ropa térmica, proteger manos, rostro y cabeza, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas sin vivienda. Revisar los sistemas de calefacción, tener linternas y baterías de reserva, proteger las tuberías de agua contra el congelamiento y asegurar que mascotas y ganado cuenten con refugio adecuado. Seguir de cerca los boletines locales del NWS y no subestimar las advertencias por frío extremo, ya que el cuerpo puede enfriarse mucho más rápido de lo que marcan los termómetros debido al viento. Pueden haber complicaciones en carreteras al ponerse heladas y peligrosas, así como retrasos y cancelaciones de vuelos. Evitar viajes largos por carretera si no son estrictamente necesarios, llevar un kit de emergencia con mantas, agua y alimentos en el vehículo, y no confiar en el grosor del hielo en ríos o lagos, ya que puede ser inestable.

