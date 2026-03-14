Una poderosa megatormenta se prepara para impactar gran parte de Estados Unidos entre el domingo 15 y el lunes 16 de marzo, generando preocupación entre meteorólogos y autoridades por su potencial destructivo. El sistema climático se intensificará rápidamente mientras avanza por el centro del país hacia el este, provocando ventiscas, tormentas eléctricas, fuertes lluvias, vientos peligrosos y un descenso brusco de temperaturas. Según los pronósticos, el fenómeno podría afectar zonas donde viven casi 200 millones de personas, lo que la convertiría en uno de los eventos meteorológicos más impactantes del año hasta ahora. Además, se anticipan cancelaciones masivas de vuelos, cortes de electricidad y graves complicaciones para viajar en varias regiones.

La tormenta podría convertirse en un “ciclón bomba”

Los meteorólogos advierten que el sistema tiene potencial para transformarse en un “ciclón bomba”, un fenómeno que ocurre cuando la presión atmosférica cae de forma extremadamente rápida en menos de 24 horas, provocando una intensificación explosiva de la tormenta.

De acuerdo con el meteorólogo jefe de AccuWeather, Bernie Rayno, este proceso generaría un campo de vientos muy amplio e intenso, capaz de impactar simultáneamente a numerosos estados.

Por su parte, el meteorólogo Matt Benz explicó que la tormenta absorberá humedad del Pacífico, el Golfo de México y el Atlántico, lo que aumentará la intensidad de las lluvias, nevadas y tormentas eléctricas mientras el sistema avance hacia el noreste del país.

Meteorólogos advierten que la tormenta en EE.UU. podría convertirse en un “ciclón bomba”. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Estados que podrían verse más afectados

Los expertos prevén que varias zonas del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos enfrenten condiciones de ventisca y fuertes nevadas. Entre los estados con mayor riesgo se encuentran:

Wisconsin

Michigan

Iowa

Illinois (norte)

Minnesota (sureste)

Dakota del Norte

Dakota del Sur

En estas áreas se podrían registrar nevadas acumuladas de entre 1 y 3 pies, especialmente en zonas cercanas a Minneapolis, Green Bay y la Península Superior de Michigan.

Condiciones de ventisca y temperaturas peligrosas

Las autoridades meteorológicas advierten que el lunes podría ser el día más peligroso para viajar en varias zonas del norte del país. La combinación de nieve intensa, vientos fuertes y aire ártico podría generar condiciones de ventisca con visibilidad casi nula en partes del valle del río Mississippi y la región de los Grandes Lagos.

Las temperaturas reales podrían descender a niveles de un solo dígito o incluso bajo cero, lo que aumentará el riesgo para quienes deban desplazarse.

Miles de vuelos podrían verse afectados

La tormenta también amenaza con provocar interrupciones masivas en el transporte aéreo entre el domingo y el lunes por la noche. Los meteorólogos anticipan miles de retrasos o cancelaciones de vuelos en aeropuertos clave del país.

Entre los principales centros de conexión que podrían verse afectados figuran:

Denver

Chicago

Detroit

Atlanta

Pittsburgh

Nueva York

Filadelfia

Boston

Washington D.C.

Charlotte

Nevadas intensas, lluvias y vientos peligrosos impactarán varias regiones de EE.UU. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Posibles apagones y cierres de escuelas

Los fuertes vientos asociados a la tormenta podrían provocar cortes de electricidad que afecten a cientos de miles o incluso millones de personas. Esto ocurre apenas días después de que otra tormenta de viento afectara amplias zonas desde las Montañas Rocosas hasta el noreste.

Además, algunas escuelas del Medio Oeste podrían cerrar o modificar sus horarios a inicios de la próxima semana, mientras que quienes regresen del spring break podrían enfrentar importantes problemas para viajar.

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