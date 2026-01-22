Este fin de semana será uno de los momentos más críticos que registrará Estados Unidos en el ámbito meteorológico. Sucede que una poderosa tormenta invernal amenaza con paralizar gran parte del país , generando alerta a millones de sus residentes. El fenómeno, que se está desplazando con una intensidad inusual, transformaría el panorama cotidiano, tales como aeropuertos suspendidos o interrupciones masivas en servicios básicos. Por esta razón, es importante que conozcas qué amenazas se podrían registrar ante la inminente llegada de este evento climático que impactará severamente al territorio estadounidense.

Se espera que esta tormenta de hielo sería la “más devastadora” registrada en años. Este sistema impactará en más de 2,000 millas comprendidas desde el Sur hasta el Noreste del país.

Lo preocupante de la potente tormenta invernal será los estragos que causará en distintas zonas. Según N+ Univision, su paso ocasionaría la caída de árboles y de postes eléctricos, lo que sería un inminente peligro para cualquier transeúnte.

Además, los aeropuertos que se sitúan en las zonas afectadas seguramente suspenderán sus servicios ante el mal tiempo y los conductores tendrán que posponer sus viajes, ya que las carreteras quedarán posiblemente intransitables.

Los expertos en meteorología advierten que esta tormenta invernal ocasionaría derrumbe de árboles y postes eléctricos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini' / Referencial)

Ante la gravedad del panorama climático, el Departamento de Seguridad Nacional (DOS, por sus siglas en inglés) advirtió a los ciudadanos que residen en las zonas afectadas tomar la seriedad del caso. Por el momento, más de 100 millones de estadounidenses están bajo riesgo.

Para este fin de semana, la megatormenta invernal provocará lluvias heladas, aguanieve, nevadas y bajas temperaturas. Estas condiciones son potencialmente mortales en caso la persona no tome las precauciones necesarias.

Las condiciones climáticas que traerá este evento meteorológico generará complicaciones en los trasladados, sea a pie o por auto. (Crédito: AFP / Referencial)

Se tomaron medidas, aunque algunas zonas nos están preparadas

De acuerdo con los reportes previos, existe una alta probabilidad de interrupciones masivas del suministro eléctrico en las áreas impactadas, siempre que la formación de hielo llegue a la media pulgada, según informó el medio citado.

Aunque Texas es uno de los estados que ha tomado ciertas medidas para contrarrestar la gravedad de este evento, hay zonas que resultarían devastadas ante estas condiciones extremas, tal como la ciudad de Jackson, Mississippi.

En Georgia, se activó un estado de emergencia que regirá desde este viernes 23 de enero. Las autoridades locales ya han movilizado recursos, dispuso 250 tropas de la Guardia Nacional y advirtió a los comercios que los precios de artículos esenciales y el combustible no deben incrementarse.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí