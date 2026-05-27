Tras el memorándum emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 21 de mayo de 2026, en el que se interpreta que, salvo contadas excepciones, quienes busquen una green card deberían gestionarla desde su país de origen, miles de solicitantes de residencia permanente no saben cómo proceder. La inquietud aumentó porque el texto oficial indica que el gobierno limitará los ajustes de estatus dentro del territorio estadounidense, salvo en ‘circunstancias extraordinarias’. En otras palabras, los oficiales de inmigración deberán valorar los factores a favor y en contra de cada caso para decidir si la persona debe salir del país a completar el trámite. Ante la confusión generada, a continuación te explicamos qué situaciones entran dentro de estos criterios.

El documento recuerda que el ajuste de estatus es un acto de ‘gracia administrativa’, por lo que USCIS podrá negar casos aun cuando la persona cumpla con los requisitos básicos de la ley (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS QUE ANALIZARÁN LOS OFICIALES DE INMIGRACIÓN?

La nueva guía interna de USCIS indica que el ajuste de estatus ya no se verá solo como algo “automático” al cumplir los requisitos, sino como un beneficio discrecional, donde el oficial sumará factores positivos y negativos de un caso antes de decidir. Por tal motivo, mencionamos cuáles son estos aspectos que analizarán, según lo detallado en el memorándum.

Vale precisar que la agencia federal recalca que el ajuste de estatus bajo la sección 245 es un acto de “gracia administrativa”, no un derecho, incluso si alguien cumple los requisitos básicos de la ley. Esto significa que el oficial debe usar su discreción, considerando “todas las circunstancias del caso”, y solo otorgar el ajuste en situaciones inusuales o extraordinarias donde la persona demuestra que lo merece dentro de EE.UU. y no por vía consular.

Para Armando Olmedo, vicepresidente y consejero general de inmigración de TelevisaUnivision, un memorándum no puede borrar una sección entera del Código de Inmigración; por tanto, la Ley de Nacionalidad e Inmigración de Estados Unidos permite de forma muy clara el camino a la residencia mediante el ajuste de estatus. Lo que sí cambia —dijo— es que los oficiales serán más cautelosos y tendrán mayor discreción al evaluar los casos.

Entre los aspectos negativos mencionó: violar los términos de la visa, tener antecedentes penales y haberse quedado más tiempo del permitido en EE.UU. Sobre los positivos enumeró: tener familia en Estados Unidos, contar con un trabajo estable, pagar impuestos, ser un miembro activo de la comunidad y demostrar buen carácter moral.

Factores negativos que pueden pesar en contra

Haber trabajado sin autorización en EE.UU.

Haber permanecido más tiempo del permitido por la visa (sobreestadía) o violar las condiciones de admisión.

Entrar con una intención distinta a la declarada (por ejemplo, venir con visa de turista, pero ya con el propósito de quedarse).

Tener antecedentes de fraude migratorio, haber mentido en los formularios, usar documentos falsos o “ajustes creativos” en el pasado.

Múltiples violaciones migratorias acumuladas, como entradas irregulares anteriores, deportaciones, órdenes de salida no cumplidas.

El hecho de haber podido hacer el proceso consular en tu país, pero haber elegido quedarte para forzar un ajuste dentro de EE.UU., puede verse como un factor negativo de discreción.

El memorándum también recuerda a los oficiales que pueden aplicar un “mayor escrutinio”, es decir, cuestionar más los detalles de la historia migratoria y la credibilidad del solicitante.

Factores positivos que pueden ayudar

Al mismo tiempo, USCIS instruye a los oficiales a valorar aspectos positivos fuertes (“equidades”) para decidir si aun con errores migratorios la persona merece el ajuste dentro del país. Entre los factores que, según abogados y organizaciones, suelen considerarse como positivos de discreción están:

Vínculos familiares cercanos con ciudadanos o residentes (cónyuge, hijos menores, padres ancianos a tu cargo).

Tiempo prolongado viviendo en EE.UU. con buena conducta, pagos de impuestos, estabilidad laboral y arraigo comunitario.

Ausencia de antecedentes penales y un historial de cumplimiento de la ley.

Contribuciones a la comunidad: voluntariado, participación en iglesias, escuelas, organizaciones locales, etc.

Dificultades o daños extremos que sufrirían el solicitante o sus familiares (por ejemplo, problemas médicos graves, hijos con necesidades especiales) si se le obliga a salir y hacer proceso consular.

Cualquier esfuerzo demostrado por corregir o mitigar violaciones anteriores (consultar abogados, haber intentado regularizarse, cooperar con autoridades).

La lógica del memorándum es que, si hay factores negativos, deberían existir factores positivos inusualmente fuertes para compensarlos y justificar usar la discreción a tu favor.

Expertos recomiendan no caer en el pánico, pero sí buscar asesoría legal y reunir pruebas sólidas de buen carácter moral antes de presentar una solicitud dentro de EE.UU. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

ENTONCES, ¿QUÉ CAMBIA?

Según las explicaciones de abogados que han analizado el texto, lo que cambia no son tanto los requisitos legales básicos, sino la manera en que USCIS usa su discreción:

Cumplir con la ley (entrada legal, relación familiar válida, elegibilidad técnica) sigue siendo obligatorio, pero ya no “garantiza” la aprobación.

El oficial ahora está expresamente autorizado a negar un ajuste solo por discreción, considerando el balance de aspectos negativos y positivos, incluso si no hay una causa de inadmisibilidad formal.

Se refuerza la idea de que el ajuste de estatus es una excepción extraordinaria al trámite consular “normal”, no la vía por defecto.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA CASOS FUTUROS

El vicepresidente y consejero general de inmigración de TelevisaUnivision, Armando Olmedo, recomendó seguir las siguientes recomendaciones para casos futuros.

Documentar todo lo que muestre tu buen carácter moral, arraigo y contribuciones (impuestos, cartas de apoyo, historial médico, estudios de los hijos, etc.) para fortalecer los factores positivos.

Evaluar con un abogado de inmigración si hay riesgos particulares en tu historial (trabajo sin permiso, mentiras pasadas, múltiples entradas, etc.) y cómo explicarlos o mitigarlos.

No asumir que por estar casado con ciudadano o tener un familiar elegible el ajuste está “asegurado”; ahora el enfoque es mucho más subjetivo y caso por caso.

“El ajuste sigue, la ley sigue; el que tenga que someterse a ajuste estatus no debe preocuparse sino asesorarse con abogados. No se dejen intimidar”, señaló a N+ Univision.

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