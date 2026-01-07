Alerta al máximo en Estados Unidos por la propagación de enfermedades respiratorias en casi todos sus estados. Se trata de una nueva cepa viral llamada subclado K, que está provocando estragos en el país norteamericano. Debido a la cantidad de casos registrados, que no se vio desde la temporada de gripe 1997-98, las alarmas se han encendido, ya que este récord histórico en plena temporada invernal llegó el mismo día en el que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. anunció un plan para modificar el calendario de vacunación infantil, en el que se recomienda que los niños reciban una vacuna contra la gripe solamente si se encuentran en alto riesgo o cuando los médicos la recomiendan, una disposición llamada “toma de decisiones compartida”, con lo cual se podría dificultar el acceso a las vacunas. Ante el creciente números de contagios, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) lanzado una serie de recomendaciones que detallamos a continuación.

Antes te precisamos que el subclado K es una variante genética específica del virus de la influenza A (gripe) subtipo H3N2. Su capacidad de propagación y ciertos cambios antigénicos pueden afectar la eficacia de la inmunidad previa, lo que obliga a ajustar periódicamente la composición de las vacunas contra la gripe.

La nueva variante K presiona hospitales y enciende alarmas (Foto: Freepik)

RECOMENDACIONES DE LOS CDC POR EL REPUNTE DE CASOS DE GRIPE EN EE.UU.

En esta temporada, al menos 11 millones de personas se contagiaron de gripe, de las cuales 120,000 fueron hospitalizadas y 5,000 fallecieron, de acuerdo con estimaciones de los CDC los primeros días de 2026. El alarmante incremento de casos, en especial en Nueva York provocó que el sistema de salud estatal se encuentre bajo presión. A raíz de ello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dieron las siguientes recomendaciones a la ciudadanía:

Aplicarse la vacuna anual contra la influenza, sobre todo si perteneces a grupos de riesgo: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, personal de salud y niños pequeños. Esto ayudará a reducir la transmisión y se te contagias para disminuir la severidad de la enfermedad.

Siga las indicaciones de las autoridades sanitarias locales sobre campañas y refuerzos, toda vez que la formulación de la vacuna se ajusta cada temporada para cubrir variantes predominantes como en este caso el subclado K.

Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usar alcohol gel, especialmente después de toser, estornudar o tocar superficies de uso común para evitar contagios.

Si estás mal, cúbrete la boca y la nariz al toser o estornudar. Si usas un pañuelo, deséchalo inmediatamente.

Si vas a estar en espacios cerrados y concurridos, usa mascarilla para prevenir algún contagio; y eres el que está con gripe, reduces la transmisión.

Mantén los ambientes bien ventilados para dispersar las partículas virales.

Evita el contacto cercano con personas que tengan fiebre, tos o dolor de garganta; ahora si tú estás enfermo, quédate en casa y restringe el contacto con adultos mayores y personas vulnerables.

Ante síntomas compatibles con influenza (fiebre alta, malestar intenso, tos, dolor de cabeza y cuerpo), consulta al servicio de salud porque los antivirales son más efectivos si se inician dentro de las primeras 48 horas.

La gripe arrasa en EE.UU.: 11 millones de casos y la respuesta urgente de los CDC (Foto: Freepik)

“En las próximas 48 horas, si no se ha vacunado, vacúnese. No espere. Aún puede protegerse de las últimas partes de la epidemia estacional, pero, bueno, nos toma de siete a 10 días desarrollar cierta inmunidad relativa a la vacuna, así que no tiene mucho tiempo que perder”, señaló a CNN el Dr. Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

“Creo que este virus, como vimos en Australia y Japón y hasta cierto punto en el Reino Unido, tiene fuerza. Creo que vas a seguir viendo actividad en las comunidades por al menos otras tres o cuatro semanas de manera bastante sustancial”, añadió.

Millones de contagios con la nueva variante K que golpea a EE.UU. (Foto: Freepik)

