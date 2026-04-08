¡Mucho cuidado! Gente inescrupulosa está enviando mensajes a los ciudadanos del norte de Texas para robarles información e incluso dinero. Con el cuento de que sus víctimas tienen multas, les mandan códigos QR para que hagan el depósito correspondiente, aprovechando el miedo a supuestos cargos pendientes o problemas legales. Muchos de estos avisos buscan que la persona actúe rápido, sin cuestionar el origen del mensaje ni verificarlo por canales oficiales. ¿Cómo saber si ese aviso urgente es una estafa o es legítimo? Averígualo a continuación.

Las autoridades del condado de Dallas alertan que estos mensajes incluyen imágenes que imitan documentos oficiales, enlaces y códigos QR (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

LAS NOTIFICACIONES FALSAS PUEDEN SORPRENDERTE

Varios residentes del norte de Texas señalaron haber recibido mensajes de texto con notificaciones de cortes o multas. Aunque muchos estaban al día con sus pagos y no tenían asuntos pendientes con ninguna entidad, no sabían si se trataba de algo nuevo y no querían quedar mal. Pero ¿cómo podían saber si era real o simplemente una estafa? La respuesta es simple: muchos los presionaban a pagar de inmediato el monto señalado o entregar información personal para no tener consecuencias legales; es decir, usaban la amenaza, indicaron las autoridades del condado de Dallas.

Así funcionan las estafas con mensajes y documentos falsos

Para que no caigas en las redes de estos delincuentes y seas una víctima de estafa, te damos a conocer cómo funcionan:

Los mensajes llegan al celular acompañados de imágenes que imitan documentos oficiales.

En algunos casos afirman que la persona tiene una multa sin pagar o que no se presentó a cumplir con el servicio de jurado.

Además, amenazan con posibles consecuencias legales si no se realiza el pago de inmediato.

“Como viene con sentido de urgencia te preocupas y piensas que hiciste algo mal (…). Nadie que te diga paga hoy o se acaba el mundo mañana tiene validez, hay que tomar aire y verificar (…). Claramente esto está hecho con inteligencia artificial”, señaló a N+ Univision el experto en tecnología Juan Guevara. Precisó que los estafadores envían miles de mensajes al mismo tiempo con el fin de que un pequeño porcentaje “caiga”. Si alguien les contesta, el fraude será rentable.

Además de enlaces falsos también envían un código QR

Como el código QR se ha convertido en un elemento muy utilizado por la gente, los delincuentes también lo implementaron en sus estafas, además de los enlaces falsos que ya son enviados desde hace un buen tiempo.

¿Por qué un código QR? Porque cuando la víctima lo escanea, es dirigida a un sitio web falso que, a simple vista, se parece a una página oficial. Allí le pedirán ingresar sus datos personales y realizar pagos.

Al respecto, las autoridades del condado de Dallas advirtieron a sus residentes no hacer caso a estos mensajes fraudulentos y aclaró que ni las cortes ni el Departamento del Sheriff solicitan pagos mediante el envío de mensajes, llamadas o códigos QR.

Una nueva estafa llamada "quishing", que consiste en usar códigos QR falsos, está afectando a millones de personas. (Foto referencial: Freepik)

RECOMENDACIONES PARA NO SER VÍCTIMA DE ESTAFADORES

Lo primero que debes hacer cuando te llega un mensaje o documento, debes revisarlo bien, pues los fraudulentos suelen tener errores, como nombres genéricos de jueces o información que no coincide con registros reales.

Si en caso no detectas a simple vista que es una estafa, se recomienda:

No hacer clic en los enlaces ni escanear códigos QR.

No realizar pagos sin verificar.

Bloquear el número.

Reportar el mensaje como fraude.

¿Qué hacer si realizaste un pago a los estafadores?

Guevara dio a una luz de esperanza a las personas que pagaron a los estafadores: podrán recuperar su dinero siempre y cuando usen una tarjeta de crédito, ya que facilita disputar el cargo y recuperar el monto.

Si usaste una tarjeta de débito, perderás todo, ya que el dinero sale directamente de la cuenta y el proceso de recuperación es más difícil.

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