El mal tiempo seguirá presente en ciertos sectores de Estados Unidos, obligando a millones de habitantes en tomar sus precauciones con el propósito de no ser víctimas de las duras condiciones climáticas. Para este fin de semana, un fenómeno meteorológico no solo traerá acumulaciones significativas de nieve, también ocasionaría que los valores térmicos desciendan drásticamente. Ante la alerta emitida por los servicios de meteorología, es sumamente importante que sepas qué estados del país enfrentarán las condiciones más severas. En esta nota, descubrirás si tu localidad está en la ruta de la tormenta invernal.

El aviso ha sido compartido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que este clima invernal podría traer hasta 9 pulgadas de nieve en cinco regiones del país desde la mañana de este domingo 1 de marzo.

Los acumulados de nieve traen complicaciones severas en los habitantes que residen en las áreas afectadas, ya que perjudicarían sus planes al aire libre y los conductores no podrán desplazarse con total normalidad.

El NWS alertó que cinco estados podrían recibir hasta 9 pulgadas de nieve hasta el lunes 2 de marzo. (Crédito: Freepik)

Los estados que recibirían hasta 9 pulgadas de nieve durante este fin de semana

ALASKA

En este estado, existe un aviso vigente de clima invernal hasta la mañana del lunes 2 de marzo, específicamente en la Isla Príncipe de Gales y en Wrangell. Estas áreas podrían recibir hasta 9 pulgadas de nieve.

También existe una alerta meteorológica en Sitka, Kake, Port Alexander y las islas aledañas hasta las 9:00 a.m. del lunes 2 de marzo, periodo en el que se esparan acumulaciones de nieve de entre 5 y 7 pulgadas.

ILLINOIS

Las zonas del suroeste y centro-oeste de Illinois, incluyendo los condados de Greene, Macoupin, Adams, Pike, Calhoun, Jersey y Madison, mantienen una aviso meteorológico por clima invernal hasta las 6:00 a.m. del lunes 2 de marzo.

Se pronostican nevadas húmedas con acumulaciones generales de aproximadamente 2,5 cm, aunque en sectores específicos el nivel de nieve alcanzaría hasta los 10 cm.

MISURI

El NWS emitió una alerta invernal hasta las 6:00 a.m. del lunes 2 de marzo para las zonas de Marion, Ralls, Pike, Montgomery, Warren, Lincoln, St. Charles y el condado de St. Louis. Se espera una acumulación general de nieve húmeda de hasta 2,5 cm, aunque en sectores específicos podrían registrarse hasta 10 cm.

Misuri es uno de los cinco estados que posiblemente resulten afectados con acumulados de nieve hasta el 2 de marzo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

KANSAS

La áreas centro, noreste y centro- norte del estado, así como las ciudades de Topeka, Manhattan, Junction City y Hiawatha tendrán que estar preparados para condiciones climáticas adversas que durarían hasta las 9:00 a.m. del lunes 2 de marzo.

Se prevé una acumulación de nieve de hasta 2,5 cm, acompañada de una ligera formación de hielo sobre las superficies. Por esa razón, se recomienda a los habitantes tener mucho cuidado al momento de transitar o conducir.

NEBRASKA

Los condados de Nemaha, Pawnee y Ricahrdson está bajo advertencia por clima invernal que se mantendrá vigente hasta la mañana del lunes 2 de marzo. Según la agencia, la condiciones podrían empeorar en las próximas horas.

Para el presente día, las áreas afectadas registrarían nevadas ligeras, aunque no se descarta una lluvia helada. Se espera que las acumulaciones de nieve alcancen los 2,5 cm.

