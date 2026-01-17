El invierno vuelve a hacerse notar en el este de Estados Unidos y este fin de semana no llegará con una, sino con dos rondas de nieve que mantendrán en alerta a varias ciudades de Nueva Inglaterra. Desde primeras horas del sábado hasta la tarde del domingo, el pronóstico apunta a un escenario cambiante, con momentos de nieve, mezclas de lluvia y nieve, y acumulaciones que dependerán mucho de la ubicación y de la trayectoria final de los sistemas. En especial, el área metropolitana de Boston, comunidades del interior de Massachusetts y zonas del sur de New Hampshire estarán bajo vigilancia, ya que el fin de semana estará marcado por dos episodios invernales que afectarán a distintas ciudades del este, tal como lo anticipa esta alerta por nevadas en EE.UU.

Nieve este sábado: primeras acumulaciones

La primera ronda de nieve está prevista para este sábado, asociada a un sistema de baja presión que cruzará la región durante la mañana y la tarde. Los mayores impactos se concentrarán fuera del corredor de la I-495, donde varias comunidades podrían ver nieve acumulada. En sectores del centro de Massachusetts y el sur de New Hampshire se esperan entre 1 y 3 pulgadas, mientras que en áreas más elevadas como los Berkshires los montos podrían acercarse a las 4 pulgadas.

Dos sistemas invernales llevarán nieve a ciudades del este de EE.UU. | Crédito: Kena Betancur / AFP

En Boston, el panorama será distinto. Las temperaturas se mantendrán por encima del punto de congelación durante buena parte del evento, lo que favorecerá una mezcla de lluvia y nieve. Aun así, no se descarta que la ciudad registre desde una ligera capa blanca hasta una pulgada de nieve, antes de que las temperaturas suban hacia los bajos 40°F por la tarde.

Hacia la noche del sábado, este primer sistema comenzará a alejarse. Algunas zonas al sur de Boston podrían recibir un breve refuerzo de nieve antes de que las nubes empiecen a disiparse gradualmente. Será una pausa corta, porque el domingo traerá consigo el segundo episodio invernal del fin de semana.

Nieve el domingo: atención en el sureste

Para el domingo, la atención se centra en una baja presión costera que avanzará desde las Carolinas hacia el norte. Los modelos indican que estará lo suficientemente cerca como para dejar nieve durante la tarde y la noche en partes de Massachusetts y New Hampshire. Las mejores probabilidades de acumulación se concentran en el sureste de Massachusetts, donde podrían caer entre 1 y 3 pulgadas.

El avance de la nieve mantiene en alerta a distintas zonas de EE.UU. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Más al norte, incluyendo nuevamente a Boston, las acumulaciones serían menores, con valores que irían desde una capa ligera hasta cerca de una pulgada. Incluso se menciona la posibilidad de nieve ligera durante el partido en Gillette Stadium, lo que añade un ingrediente invernal extra a la jornada dominical.

Como suele ocurrir con este tipo de sistemas, las cantidades finales de nieve podrían variar. Todo dependerá del recorrido exacto de la tormenta: si el sistema se desplaza más hacia el oeste, el riesgo de nieve aumentará para Boston y áreas del interior; si se mueve más al este, la amenaza disminuirá. Las temperaturas máximas del domingo se mantendrán en los altos 30°F.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!