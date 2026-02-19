La mañana de este jueves 19 de febrero comenzó con advertencias importantes para miles de conductores en el oeste de Nueva York. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta por niebla densa, según informó la oficina del organismo en Buffalo, encendiendo las alarmas en varias comunidades donde el tránsito matutino suele ser intenso. La advertencia no es menor: la visibilidad puede reducirse a menos de un cuarto de milla en algunos momentos, generando un escenario riesgoso tanto en carreteras principales como en autopistas y vías secundarias. En estas condiciones, los cambios de carril, las intersecciones y hasta los semáforos pueden volverse difíciles de distinguir, aumentando considerablemente el peligro para quienes se desplazan temprano por trabajo o escuela.

Condados bajo aviso este jueves 19 de febrero

La alerta por niebla densa cubre los siguientes condados del oeste del estado:

Wyoming

Chautauqua

Cattaraugus

Allegany

Sur de Erie

Steuben

Chemung

En estas zonas, los bancos de niebla pueden aparecer de forma repentina, reduciendo drásticamente el campo visual de los conductores y aumentando el riesgo de accidentes.

Autoridades meteorológicas piden extrema precaución a los conductores en Nueva York. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

¿Qué recomiendan las autoridades?

El National Weather Service insta a los conductores a:

Reducir la velocidad .

. Utilizar las luces delanteras (no solo las luces diurnas).

delanteras (no solo las luces diurnas). Mantener mayor distancia entre vehículos.

entre vehículos. Evitar maniobras bruscas.

En casos donde la visibilidad sea extremadamente limitada, se aconseja posponer el viaje si es posible hasta que las condiciones mejoren.

¿Qué es una alerta por niebla densa?

Una alerta por niebla densa se emite cuando se desarrolla niebla generalizada que reduce la visibilidad a un cuarto de milla o menos. Este fenómeno dificulta el tránsito y puede generar situaciones peligrosas en cuestión de segundos, especialmente en rutas rurales o cerca de cuerpos de agua.

¿Qué es la niebla helada?

La niebla helada ocurre cuando la temperatura en superficie está en o por debajo del punto de congelación. Las diminutas gotas de agua suspendidas en el aire pueden congelarse al entrar en contacto con vehículos, puentes y carreteras, formando capas resbaladizas que incrementan el peligro al volante.

¿Por qué se forma la niebla densa?

La niebla suele formarse cuando aire cálido y húmedo se desplaza sobre superficies más frías, provocando que el vapor de agua se condense. El NWS clasifica cinco tipos diferentes de niebla según su proceso de formación, pero cualquiera de ellos puede considerarse “denso” si reduce la visibilidad a un cuarto de milla o menos.

Las condiciones climáticas en Nueva York podrían mejorar conforme avance la mañana. | Crédito: STAN HONDA / AFP

Clima más templado en camino

Más allá de la niebla matutina, el pronóstico anticipa condiciones relativamente suaves para el oeste de Nueva York este jueves y viernes. Las temperaturas máximas estarán en los bajos y medios 40 grados Fahrenheit, siendo el viernes el día más cálido, aunque con probabilidad de lluvia en varias comunidades.

Algunas temperaturas estimadas para el viernes incluyen:

48°F en Jamestown

47°F en Buffalo

43°F en Rochester

40°F en Syracuse

Para ponerlo en contexto, la temperatura máxima normal a mediados de febrero en ciudades como Rochester y Buffalo suele ubicarse en los 30 grados medios, lo que confirma que esta semana será más templada de lo habitual.

