Este inicio de año, Estados Unidos está registrando distintos eventos climáticos que están poniendo a prueba a millones de sus habitantes. Además de la tormenta invernal Gianna que se presenciará este fin de semana, también se espera otro fenómeno que está causando preocupación entre las autoridades: la niebla helada. Si bien parece algo indefenso, tiene la capacidad para transformar el paisaje en una trampa mortal para miles de conductores y transeúntes; sin embargo, no afectará a todo el país por igual. En los siguientes párrafos te invito a que descubras cómo se origina esta condición y si en la comunidad donde resides está en la lista de zonas bajo alerta.

Para que comprendas sobre qué es una niebla helada, debo ofrecerte la definición del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés): se produce cuando pequeñas gotas de agua líquida gélida en la niebla se congelan instantáneamente en superficies expuestas cuando bajan las temperaturas.

Este proceso permite la formación de capas delgadas y peligrosas de hielo negro en escaleras, barandillas, aceras, ramas de árboles, carreteras, vehículos y en cualquier superficie.

La niebla helada permite la aparición de hielo negro en cualquier superficie. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Entonces, no solo tendrás una visibilidad nula, también podrías resbalarte y sufrir alguna lesión grave, o derrapar al momento de conducir, lo que deriva a un mortal accidente de tránsito. Por esa razón, es necesario tomar las precauciones ante este peligro climático.

Los estados de EE.UU. que resultarían afectados por la niebla helada

Ante la pronta aparición de este fenómeno meteorológico, las autoridades locales de Luisiana, Oklahoma, Tennessee y Texas han emitido la advertencia desde el 27 de enero; sin embargo, puede expirar antes de lo previsto si las condiciones climáticas mejoran.

El estado de Texas será uno de los estados afectados por niebla helada. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Actualmente, la principal preocupación radica en la tormenta invernal Gianna, que traería consigo intensas nevadas y fuertes vientos en las Carolinas, Virginia, Virginia Occidental y Georgia durante la noche de este jueves 29 de enero.

Si bien los expertos en meteorología señalaron que este sistema invernal se hará presente hoy, el mal tiempo se registrará con mayor fuerza durante el fin de semana. Por esa razón, es necesario abrigarse por capas y evitar cualquier actividad al aire libre.

