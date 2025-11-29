El inicio de la semana trae preocupaciones para viajeros y residentes en gran parte del centro y este de Estados Unidos. Tras una tormenta de nieve que afectó el Medio Oeste y parte del noreste interior este fin de semana, el aire frío se expandirá, preparando el terreno para nuevas nevadas desde el lunes hasta el martes.

Se espera que estas tormentas afecten tanto el transporte terrestre como aéreo, así como las operaciones escolares y de regreso al trabajo después del feriado de Thanksgiving. Gran parte de las áreas que aún no han tenido acumulaciones significativas de nieve esta temporada podrían ver cambios importantes en sus condiciones climáticas.

El recorrido de la tormenta abarcará desde Kansas hasta Nueva York y Maine. Esta se desplazará rápidamente a lo largo de la frontera entre el aire frío del norte-central y noreste interior y el aire cálido del sur, generando nieve y una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia en su lado más frío.

Nieve caerá desde Kansas hasta Nueva York y Maine, de lunes a martes. | Crédito: AccuWeather

Según AccuWeather, las acumulaciones generales oscilarán entre 1 y 6 pulgadas, aunque se podrían registrar hasta 12 pulgadas en zonas como los Catskills de Nueva York, los Berkshires de Connecticut y Massachusetts, y el sureste de Maine.

Ciudades como St. Louis, Indianapolis, Kansas City, Pittsburgh, Cincinnati, Scranton, Hartford y Portland podrían experimentar interrupciones debido a la nieve, incluso si se mantuvieron al margen durante la tormenta del fin de semana. En áreas metropolitanas como Filadelfia y Nueva York, se espera una mezcla de nieve y lluvia que podría dar paso a lluvia simple, aunque la formación de un segundo sistema costero podría intensificar la nieve y generar condiciones resbaladizas en algunos suburbios.

En Boston, la combinación de nieve y lluvia podría provocar tráfico resbaladizo, especialmente al norte y oeste de la ciudad, mientras que Washington, D.C. recibirá principalmente lluvia. Las precipitaciones intensas en el sureste y el Atlántico medio podrían generar acumulación de agua en calles y carreteras. En el sur, se esperan tormentas con lluvias fuertes y ráfagas de viento.

Las autoridades de EE.UU. advierten sobre posibles interrupciones en transporte y tráfico debido a la tormenta invernal. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Mirando más adelante, el patrón frío persistirá desde las llanuras hasta gran parte del este del país durante los primeros diez días de diciembre. Esto permitirá que nuevas tormentas traigan más nieve y mezclas de nieve, hielo y lluvia. Existe potencial para otra tormenta acumulativa de nieve durante el primer fin de semana de diciembre, afectando el Valle de Ohio, los Apalaches, el Atlántico medio y el sureste de Nueva Inglaterra, aunque algunas zonas cercanas a la I-95 podrían recibir principalmente lluvia.

Según meteorólogos, al menos dos tormentas adicionales podrían impactar antes de mediados de diciembre, además de los sistemas que llegarán a principios de la próxima semana y el fin de semana siguiente. La recomendación principal para los residentes es mantenerse atentos a las actualizaciones locales y tomar precauciones durante los desplazamientos.

