Una nueva tanda de nieve volverá a marcar el ambiente invernal este fin de semana en el Medio Oeste de Estados Unidos, con impacto para cerca de 60 millones de personas desde las Planicies hasta la región de los Grandes Lagos. El fenómeno promete acumulaciones de varios centímetros y complicaciones para los desplazamientos, según meteorólogos.

Aeropuertos clave bajo vigilancia

El sistema invernal afectará a importantes hubs aeroportuarios del Medio Oeste, incluidos Chicago, Detroit y Minneapolis, lo que podría generar demoras y cancelaciones justo en un periodo de alta movilidad.

Ciudades como Chicago, Detroit y Minneapolis enfrentan impacto invernal, especialmente en aeropuertos del Medio Oeste de EE.UU. | Crédito: Daniel SLIM / AFP

Dónde y cuánto nevará

Durante el sábado, una franja de nieve acumulada de 1 a 3 pulgadas (2.5 a 7.5 cm) se extenderá desde Montana hasta Iowa, avanzando hacia el este desde el sábado por la noche hasta el domingo, alcanzando sectores de los Grandes Lagos y el Valle de Ohio.

Un corredor con acumulaciones mayores, de 3 a 6 pulgadas (7.5 a 15 cm), se espera desde el este de Dakota del Sur hasta el suroeste de Wisconsin y el noroeste de Illinois, zonas donde las condiciones de manejo podrían deteriorarse con rapidez.

Riesgo de hielo y calzadas resbaladizas

A medida que el sistema se desplace, la intensidad de la nieve disminuirá, dejando en algunos puntos solo una ligera capa. Aun así, una fina película es suficiente para volver resbaladizas las carreteras. Además, al sur del área de acumulación, desde Omaha y Kansas City hasta St. Louis, podría desarrollarse una mezcla invernal ligera entre el sábado y la madrugada del domingo.

Otro factor a considerar es el congelamiento nocturno: en áreas donde la nieve se derrita durante el día, el agua podría volver a helarse por la noche, elevando el riesgo de hielo.

La llegada de aire ártico por el vórtice polar intensifica el frío y agrava la alerta por nieve en la región.| Crédito: Kerem Yucel / AFP

Avance hacia el Este y aire ártico

Para el domingo por la mañana y el mediodía, la nieve alcanzará los Apalaches, desde Virginia Occidental hasta Pensilvania y Nueva York, volviéndose más irregular. En Nueva Inglaterra central y norte, el mayor potencial sería de una capa ligera hasta cerca de una pulgada.

Detrás del frente, un nuevo pulso de aire ártico, asociado a un desplazamiento del vórtice polar, ingresará sobre las Planicies del norte el sábado, el Medio Oeste entre la noche del sábado y el domingo, y el Noreste el lunes. Algunas zonas podrían registrar las temperaturas más bajas de la temporada.

