Estados Unidos vuelve a enfrentar un escenario invernal complejo que mantiene en alerta a autoridades y residentes. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió advertencias de clima invernal ante la llegada de un sistema que combina nevadas, hielo, ráfagas de viento y temperaturas muy bajas, un cóctel que puede volver peligrosos los desplazamientos en cuestión de horas. Los pronósticos indican que en algunas zonas podrían acumularse hasta 7 pulgadas de nieve, lo que eleva el riesgo de carreteras resbaladizas, visibilidad reducida y complicaciones en ciudades y rutas clave. Estas alertas no se concentran en una sola región, sino que reflejan un patrón invernal activo que sigue dominando gran parte del país, impulsado por una masa de aire ártico que no da tregua y mantiene el frío extremo como protagonista.

Según el NWS, las advertencias de clima invernal abarcan ocho estados, donde las condiciones podrían afectar desde los trayectos cotidianos hasta los viajes de larga distancia:

Kentucky

Ohio

West Virginia

Indiana

Maryland

Michigan

Alaska

Florida

En Kentucky, Ohio, West Virginia e Indiana, se esperan acumulaciones moderadas de nieve durante las próximas horas. Aunque no se trata de nevadas históricas, sí podrían complicar los desplazamientos habituales, especialmente durante los viajes matutinos y vespertinos, cuando el hielo y la nieve fresca aumentan el riesgo de accidentes.

El NWS mantiene alertas activas en varias regiones de EE.UU. por condiciones peligrosas en rutas y ciudades. | Crédito: kena betancur / AFP

El panorama es más exigente en Michigan, donde se proyectan acumulaciones de hasta 7 pulgadas de nieve debido al efecto lake-effect. Este fenómeno ocurre cuando el aire frío se desplaza sobre lagos que aún no están completamente congelados, generando bandas de nieve intensa que pueden reducir drásticamente la visibilidad y dificultar la movilidad en zonas cercanas.

Alaska también permanece bajo advertencia, con un escenario particularmente desafiante: nevadas combinadas con ráfagas de viento de hasta 55 mph (88 km/h), lo que puede provocar condiciones de viaje peligrosas incluso para conductores con experiencia, debido a la nieve arrastrada por el viento y la visibilidad casi nula.

En un contexto llamativo, Florida aparece entre los estados afectados. De acuerdo con lo registrado por Newsweek, el patrón invernal activo ha llevado a la emisión de alertas también en regiones poco acostumbradas a este tipo de frío, reforzando la necesidad de tomar precauciones incluso en el sureste del país.

Clima hoy, 3 de febrero, en EE.UU.

Para este martes, Estados Unidos continúa bajo la influencia de una intensa masa de aire ártico, que mantiene temperaturas muy bajas en amplias zonas, especialmente en el este y sureste. El NWS ha extendido alertas por heladas y frío extremo, con riesgo de congelación incluso en áreas donde este clima no es habitual.

Se esperan temperaturas bajo cero en varios estados del sureste, incluidos Virginia, West Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Kentucky, lo que incrementa el riesgo de hipotermia y congelación si no se toman medidas de protección adecuadas.

En el norte, particularmente en Michigan, el pronóstico indica nieve ligera y frío persistente, con máximas muy bajas —alrededor de 21 °F— y una sensación térmica aún menor debido al viento, según reportes de Heraldo USA.

Aunque el sur de Florida registrará temperaturas relativamente más templadas para la temporada, entre 64 °F y 70 °F durante el día, se mantienen alertas por frío y heladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, sobre todo en zonas alejadas de la costa.

El patrón invernal persistente en EE.UU. obliga a extremar precauciones ante el riesgo de heladas y nevadas. | Crédito: kena betancur / AFP

En regiones del interior como Wyoming y Carolina del Sur, el frío continúa siendo protagonista, con mínimas bajo cero, cielos parcialmente despejados o con nubes dispersas y una sensación térmica baja por la brisa.

Meteorólogos advierten que el vórtice polar se mantiene estable, lo que podría prolongar este patrón de frío intenso durante varios días más en gran parte del este de Estados Unidos, manteniendo activas las alertas y la necesidad de extremar precauciones frente al clima invernal.

Las condiciones del clima pueden cambiar de manera rápida e inesperada, por lo que es fundamental mantenerse siempre actualizado. Consultar fuentes oficiales como el NWS permite recibir alertas precisas sobre nevadas, vientos fuertes y cierres de carreteras. Estar informado a tiempo ayuda a tomar decisiones seguras y a minimizar riesgos tanto para residentes como para quienes viajan en las zonas afectadas.

