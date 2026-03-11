La exposición se da con cada respiración y su presencia ya está aumentando en partes del sur y oeste de Estados Unidos. Para millones de residentes, la primavera es sinónimo de días cálidos y flores, pero también de una mayor presencia de estornudos, picazón en los ojos y tener que consumir medicamentos constantemente. Esto se debe a que el polen de los árboles ya está aumentando y las condiciones del clima tienen mucho que ver en su intensidad. La temperatura, precipitaciones, viento y heladas incluyen en la cantidad que llega al aire y termina ingresando por la nariz. En tiempos en los que hay alta probabilidad de lluvias, tormentas eléctricas dispersas en Florida y también días soleados, es importante considerar que las alergias pueden entrar a una etapa crítica en el centro y sur del estado por las altas concentraciones en el ambiente de este polvo fino producido por las anteras de las flores. Aquí te comparto las medidas que debes tomar si vives en esta parte del país o llegarás como parte de un viaje de turismo o trabajo, más aún si eres propenso a pasarla mal por ciertos alérgenos o si sufres de asma, rinitis y problemas respiratorios.

¿Por qué el polen está tan alto en Florida esta semana?

El índice de polen se mantendrá en niveles muy elevados en gran parte de Florida esta semana, con un pico asociado al polen de árboles a mediados de marzo, en plena temporada de primavera temprana en el sur de Estados Unidos.

Los meteorólogos de AccuWeather y otros reportes nacionales anticipan niveles por encima del promedio en gran parte del país, impulsados por temperaturas primaverales más cálidas y temporadas de crecimiento más largas. En el caso concreto de Florida, esto se traduce en un pico de polen de árboles a mediados de marzo, justo en estos días, con conteos ya descritos como de los más altos del año. Entre los principales responsables están robles, pinos y enebros, muy comunes en el sureste de Estados Unidos.

En un reporte previo de la empresa que ofrece pronóstico del clima en EE.UU. se detalló que tres grandes “olas” de polen se mantendrán activas prácticamente todo el año, dejando muy pocas semanas de alivio entre una y otra.

Esto hará que la concentración de partículas en el aire se mantenga alta durante marzo y abril y se espera que mayo sea el punto más crítico.

¿Qué es el polen?

Más de 67 millones de estadounidenses sufren síntomas de alergia, incluida la ‘fiebre del heno’ y el polen es uno de los alérgenos más comunes en el país. Se trata de un alérgeno transportado por el aire, que es recogido y transportado por el viento. Varios árboles, hierbas y malezas producen polen, que puede también irritar los ojos y la piel.

Si bien forma parte importante del ciclo reproductivo de muchas especies vegetales y desempaña un papel clave en la polinización, los granos se liberan de las anteras y son la fuente de ‘alergias estacionales’.

Los niveles de polen en Florida varían según la zona, con altos índices de polen de árboles a finales de invierno y primavera, y polen de gramíneas en mayo-julio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué días serán más peligrosos para los alérgicos

Esta segunda semana de marzo está siendo de las más críticas de toda la temporada para los alérgicos en el centro y sur de Florida por las altas concentraciones de polen en el ambiente. De acuerdo con el portal Pollen.com, el índice de polen se mantendrá en niveles muy elevados hasta 12 de este mes. Según pronósticos, el miércoles alcanzaría 11.5 y el jueves 11.4, en una escala cuyo máximo es 12.

En este momento la principal fuente está en los robles de género Quercus que ya superaron su pico de floración, por lo que gran parte de sus brotes y residuos de polen se encuentran acumulados en el suelo, sobre los vehículos y otras superficies, además de permanecer suspendidos en el aire. A estos se suman los enebros, del género Juniperus, y los olmos, del género Ulmus.

Aquí hay que tener en cuenta que los pronósticos de alergias para 2026 señalan que en Florida el punto crítico de la temporada de polen de árboles se concentra en la mitad de marzo, con varios días seguidos de niveles altos o muy altos. Entonces hasta este viernes 13 se darán los días más críticos por estar secos y soleados. Ahí es cuando el polen se acumula en el aire y las personas alérgicas notan síntomas más intensos. Además, las mañanas hasta el mediodía tienden a concentrar los picos de exposición al polen, por lo que conviene limitar actividades al aire libre en esas horas.

En los días que se pronostican niveles muy altos —como los de esta semana de mediados de marzo— se aconseja: ducharse y cambiarse de ropa al llegar de la calle, y considerar el uso de mascarilla si debes estar mucho tiempo al aire libre. Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Peligros para la salud de la temporada de polen y qué hacer

La fase actual presenta niveles elevados de polen de árboles que se mantienen críticos durante todo marzo y abril. Este fenómeno es claramente visible por la acumulación de polvillo amarillento sobre los vehículos y el mobiliario urbano en todo el condado.

La comunidad hispana en el sur de Florida, especialmente en áreas como Miami-Dade, Broward y Palm Beach, podría verse afectada de manera desproporcionada por este ciclo intenso de alergias por pone de árboles, polen de gramíneas (pastos)y polen de malezas ya que muchos trabajan en jardinería, construcción, agricultura o delivery, ocupaciones que requieren que estén expuestos al polen en las calles. Aquí algunos consejos para mantenerse a salvo:

Cuida el ambiente dentro de casa: mantener puertas y ventanas cerradas en días de mucho polen, usar aire acondicionado con filtros limpios, lavar sábanas con frecuencia, pasar aspiradora (idealmente con filtro HEPA) y evitar alfombras gruesas en habitaciones de personas alérgicas. Usa mascarilla y gafas al aire libre: especialmente si trabajas en jardinería, construcción o limpieza de patios. Una mascarilla bien ajustada (tipo KN95 o similar) y gafas ayudan a reducir la cantidad de polen que entra por nariz y ojos. Cámbiate de ropa y báñate al llegar del trabajo: el polen queda pegado en la ropa, el cabello y la piel. Quitarte la ropa de la calle, ducharte y lavar el cabello al llegar a casa reduce lo que traes del exterior y protege a otros miembros de la familia. Consulta con un médico o alergólogo: si cada año presentas estornudos, congestión, picazón en ojos y garganta o dificultad para respirar en las mismas fechas, es probable que tengas alergias estacionales. Un profesional puede recetar antihistamínicos, spray nasal o inhaladores, e incluso indicar pruebas para saber a qué polen eres más sensible. Vigila el índice de polen diariamente: plataformas como AccuWeather, Weather.com y aplicaciones de clima del celular muestran el nivel de polen por día y por tipo (árboles, pastos, malezas). Revisa estos datos antes de planear actividades al aire libre. En días de nivel “alto” o “muy alto”, trata de limitar la exposición. En casos de síntomas graves —dificultad severa para respirar, opresión en el pecho, silbidos al exhalar, labios o cara morados— se debe llamar al 911 o acudir de inmediato a una sala de emergencia.

