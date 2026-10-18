La costa este de Estados Unidos se prepara para varios días de condiciones meteorológicas adversas debido a un nor’easter que comenzará a desarrollarse hacia el final del fin de semana y podría extender sus efectos durante buena parte de la próxima semana. El sistema amenaza con generar inundaciones costeras, lluvias, fuertes ráfagas de viento y oleaje peligroso, además de aumentar el riesgo de corrientes de resaca en las playas del Atlántico. Aunque los pronósticos indican que no sería tan intenso como la tormenta registrada a finales de septiembre, su permanencia podría prolongar los efectos en las zonas más expuestas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) también mantiene bajo vigilancia este sistema ante la posibilidad de que desarrolle características tropicales o subtropicales durante la semana. Sin embargo, independientemente de que se produzca esa evolución, las autoridades meteorológicas advierten que el fenómeno podría provocar condiciones peligrosas a lo largo de la costa este.

¿Qué estados de EE.UU. están en riesgo por el nor’easter?

Los pronósticos señalan que Carolina del Norte y la península de Delmarva figuran entre las áreas que podrían experimentar los efectos más prolongados del sistema. La península de Delmarva comprende partes de Delaware, Maryland y Virginia.

Carolina del Norte, especialmente sus zonas costeras y los Outer Banks, concentra buena parte de la preocupación por las lluvias intermitentes, las inundaciones localizadas, la erosión de las playas y las ráfagas de viento que podrían alcanzar las 45 millas por hora (unos 72 km/h).

Estos son los territorios que deben prestar atención a la evolución del pronóstico:

Carolina del Norte: podría registrar lluvias, inundaciones costeras, ráfagas de viento y erosión significativa de las playas, con especial atención a los Outer Banks.

podría registrar lluvias, inundaciones costeras, ráfagas de viento y erosión significativa de las playas, con especial atención a los Outer Banks. Delaware, Maryland y Virginia: las áreas de la península de Delmarva podrían experimentar efectos prolongados, incluidos vientos fuertes y posibles inundaciones costeras.

las áreas de la península de Delmarva podrían experimentar efectos prolongados, incluidos vientos fuertes y posibles inundaciones costeras. Florida, Georgia y otros estados de la costa atlántica: las playas podrían verse afectadas por oleaje elevado y corrientes de resaca. El alcance de otros efectos dependerá de la evolución del sistema.

las playas podrían verse afectadas por oleaje elevado y corrientes de resaca. El alcance de otros efectos dependerá de la evolución del sistema. Estados del Atlántico medio y Nueva Inglaterra: existe la posibilidad de que las precipitaciones alcancen sectores costeros más al norte, aunque los modelos mantienen una mayor concentración de las lluvias intensas en las Carolinas. El viento también podría afectar otras zonas de la costa.

La intensidad y la duración de los impactos todavía presentan incertidumbre. Por ello, esta lista identifica las áreas señaladas en el pronóstico disponible y no significa que todos los estados vayan a experimentar las mismas condiciones.

Carolina del Norte y la península de Delmarva figuran entre las áreas que podrían sufrir efectos prolongados. | Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / SPENCER PLATT

¿Cuándo llegará el nor’easter y cuánto tiempo durará?

El sistema comenzaría a desarrollarse hacia el final del fin de semana y sus efectos se extenderían durante los primeros días de la próxima semana. Los modelos meteorológicos apuntan a que podría permanecer sobre la región durante varios días, lo que aumentaría el tiempo de exposición a las condiciones adversas.

Uno de los aspectos que todavía se analiza es cuánto tardará en debilitarse. Algunos modelos sugieren que la baja presión podría perder intensidad más rápidamente hacia el final de la semana, mientras que otros indican que sus efectos podrían persistir durante más tiempo.

Esta incertidumbre dificulta establecer con precisión cuándo terminarán las lluvias, los vientos y las inundaciones costeras en cada localidad. Los residentes de las zonas expuestas deben seguir las actualizaciones meteorológicas y los avisos emitidos por las autoridades locales.

¿Qué efectos podría provocar el nor’easter en la costa este?

El pronóstico contempla varios peligros que podrían afectar tanto a las comunidades costeras como a quienes planeen visitar las playas durante la semana.

Inundaciones costeras El agua podría avanzar hacia sectores bajos de la costa, especialmente durante la marea alta. Lluvias Las precipitaciones podrían concentrarse en las Carolinas, con especial atención a las zonas costeras. Vientos fuertes Las ráfagas podrían alcanzar las 45 mph (72 km/h) en las áreas más expuestas. Oleaje elevado Las olas podrían generar condiciones peligrosas en las playas del Atlántico. Corrientes de resaca El movimiento del agua podría arrastrar a nadadores mar adentro. Erosión de playas El oleaje y las condiciones costeras podrían provocar pérdida de arena y daños en sectores expuestos.

Uno de los puntos de mayor atención será la costa de Carolina del Norte, donde la combinación de lluvias, viento y oleaje podría prolongar las afectaciones. En otras zonas de la costa este, el riesgo principal podría estar relacionado con el estado del mar y las corrientes de resaca.

El nor’easter en EE.UU. también amenaza las playas del Atlántico con oleaje elevado y corrientes de resaca. | Crédito: SELCUK ACAR / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP / SELCUK ACAR

¿Qué deben hacer los residentes y visitantes ante el nor’easter?

Las personas que viven en las zonas costeras deben mantenerse informadas sobre los pronósticos y prestar atención a los avisos de inundación, viento y condiciones marítimas. En particular, quienes se encuentren en áreas bajas deben considerar que las inundaciones pueden agravarse durante la marea alta.

Si planeas visitar una playa de la costa atlántica, respeta las banderas rojas y las advertencias de los socorristas sobre las corrientes de resaca. Si el oleaje es intenso o las autoridades advierten de condiciones peligrosas, evita entrar al agua.

También conviene revisar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y de las autoridades locales antes de desplazarse por zonas costeras expuestas.