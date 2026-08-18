Un nuevo domo de calor se fortalecerá sobre buena parte del oeste de Estados Unidos durante la mitad y el final de esta semana, provocando temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de los promedios históricos y agravando las condiciones de sequía que afectan a la región. El fenómeno también tendrá consecuencias sobre los recursos hídricos. La combinación de calor intenso, fuerte evaporación y escasas tormentas favorecerá el descenso de los niveles de ríos, lagos y embalses, según el pronóstico. Pero, ¿cuáles serán las zonas más afectadas por este nuevo episodio de calor extremo y qué impacto tendrá sobre la disponibilidad de agua?

¿Qué zonas de EE.UU. serán afectadas por el domo de calor?

Según el pronóstico de AccuWeather, el mayor impacto se concentrará en el interior del oeste de Estados Unidos, con temperaturas especialmente elevadas en sectores de Utah, Idaho, el este de Washington y el este de Oregón.

Aunque el calor no sería tan extremo como algunas de las olas registradas durante el verano, varias ciudades experimentarán temperaturas considerablemente superiores a lo habitual.

Zona Pronóstico destacado Los Ángeles, California Varias jornadas cerca de 90 °F (32 °C) en el centro de la ciudad Interior de California Temperaturas superiores a 100 °F (38 °C) Phoenix, Arizona Máximas frecuentes en los 110 °F (43 °C) Palm Springs, California Máximas frecuentes en los 110 °F (43 °C) Salt Lake City, Utah Al menos dos días con 100 °F (38 °C) o más Utah, Idaho, este de Washington y este de Oregón Algunas de las mayores desviaciones respecto al promedio histórico

En el suroeste, además, la humedad monzónica que todavía persiste podría limitar el descenso de las temperaturas durante la noche. Por ello, algunas localidades podrían registrar mínimas récord, aumentando el estrés térmico.

La sensación térmica también podría situarse varios grados por encima de la temperatura real debido a factores como la humedad, el viento, la radiación solar y la nubosidad.

El domo de calor en EE.UU. elevará las temperaturas. | Crédito: Magnific

El domo de calor también agravará la sequía

El problema no se limita a las temperaturas. La presencia de una zona de alta presión reducirá la actividad de tormentas asociada al monzón norteamericano, por lo que buena parte del interior del oeste podría permanecer sin lluvias.

Aunque todavía podrían formarse algunas tormentas aisladas, las precipitaciones serían demasiado localizadas para generar una recuperación significativa de los recursos hídricos.

La situación resulta especialmente preocupante porque la sequía prolongada ya se ha intensificado en partes del oeste interior. A los episodios repetidos de calor desde febrero se suman tasas elevadas de evaporación y una mayor demanda de agua.

La intensa radiación solar, la evaporación y las extracciones de agua están ejerciendo presión sobre ríos, lagos y embalses, especialmente en las zonas donde las lluvias no consiguen compensar las pérdidas.

Lake Powell y Lake Mead alcanzan niveles récord

La situación es particularmente delicada en la cuenca del río Colorado. Los embalses Lake Powell y Lake Mead han alcanzado niveles mínimos récord desde que fueron llenados, una señal de la presión que enfrenta el sistema hídrico del suroeste.

Lake Powell marcó el 15 de agosto de 2026 su nivel más bajo desde que comenzó a llenarse en 1980. Según AccuWeather, alcanzó los 3,519.91 pies, superando el anterior récord de 3,519.92 pies registrado en abril de 2023.

Pocos días antes, el 4 de agosto, Lake Mead también estableció un mínimo histórico desde su llenado en 1942, al llegar a 1,040.72 pies. Para el lunes siguiente, su nivel había descendido aún más, hasta 1,039.79 pies.

Menos agua también significa menos electricidad

La caída de los niveles de los embalses tiene otra consecuencia: reduce la cantidad de energía hidroeléctrica que pueden generar las represas de Hoover y Glen Canyon.

La electricidad producida en Hoover Dam contribuye al suministro de la red eléctrica de varios estados del oeste, mientras que la generación de Glen Canyon Dam se comercializa en Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah, Wyoming y Nebraska.

Al mismo tiempo, las altas temperaturas incrementarán la demanda eléctrica porque los sistemas de aire acondicionado deberán funcionar durante más tiempo y con mayor intensidad.

Esto podría añadir presión a una infraestructura energética que, precisamente durante los episodios de calor, enfrenta una mayor demanda.

¿El calor continuará después de esta semana?

El domo de calor podría comenzar a desplazarse hacia el este durante el fin de semana y la próxima semana, lo que permitiría un ligero aumento de la actividad de tormentas sobre el interior del oeste.

Sin embargo, el alivio podría ser temporal. El meteorólogo Paul Pastelok, de AccuWeather, advirtió que el domo de calor podría expandirse nuevamente hacia el oeste entre finales de agosto y comienzos de septiembre, volviendo a limitar la actividad de tormentas.

Además, aunque las tormentas intensas de las últimas semanas pueden provocar aumentos temporales en algunos ríos y embalses, la tendencia general podría continuar a la baja durante el otoño a medida que disminuya la actividad monzónica.

La sequía se agravará por el domo de calor en EE.UU. | Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

El Niño podría traer alivio durante el invierno

Existe, no obstante, una posible señal positiva para las zonas afectadas por la sequía. AccuWeather señala que el fortalecimiento de El Niño podría favorecer la llegada de tormentas importantes, lluvia y nieve en las montañas durante este invierno.

Una persistencia de El Niño hasta el próximo año aumentaría las posibilidades de precipitaciones beneficiosas para la región. Sin embargo, también existe la posibilidad de una transición hacia La Niña durante 2027-28, lo que podría cambiar nuevamente las perspectivas climáticas.

Por ahora, el nuevo domo de calor llega a un oeste de EE.UU. que ya enfrenta temperaturas elevadas, sequía y niveles críticos de agua, por lo que el calor de esta semana podría aumentar todavía más la presión sobre los recursos hídricos y energéticos.

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