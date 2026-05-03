Los expertos en meteorología han señalado que el noroeste del Pacífico está enfrentando una ola de calor a niveles inusuales para esta época del año ; esta condición climática es capaz de incrementar las temperaturas en ciertas partes de Estados Unidos, lo que representa un desafío para la salud pública del país. Si quieres conocer más detalles sobre este pronóstico, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Según reportes de FOX Weather , existe una acumulación de alta presión en la zona del noroeste del Pacífico que cuenta con el potencial para generar un periodo de temperaturas extremas.

Esta oleada de calor se extenderá desde la ciudad de Seattle (Washington) hasta Portland (Oregón); es decir, áreas como Eugene, Olympia o Yakima podrían alcanzar registros que no se visualizan desde hace décadas.

Para la presente jornada, el medio citado señala un pronóstico que rozan los 80 °F en Seattle y superan los 90 °F en Portland debido a este evento anómalo .

Por suerte, este incremento de valores térmicos será pasajero, dado que se prevé una disminución de las temperaturas que se situarán en niveles habituales para la época para el martes 4 de mayo.

Portlando es una de las ciudades que resultará afectada con esta ola de calor. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Una ola de calor que causa preocupación en la salud pública

Tras este pronóstico de calor elevado en esta área, los meteorólogos de FOX Weather alertaron que estos registros afectarían la salud de las personas que residen en las áreas afectadas , especialmente aquellos que no están acostumbradas a dichas temperaturas.

Por esa razón, el riesgo de sufrir enfermedades térmicas aumenta, aún cuando el termómetro marque niveles que se considerarían manejables más adelante en la temporada de verano.

Las elevadas temperaturas pueden ser perjudiciales para personas que no estén acostumbrada a este tipo de clima. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo protegerme ante el calor intenso

A continuación, te brindaré una serie de recomendaciones basándome en una información otorgada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades :

Si estás en la calle, permanece en la sombra y toma descansos continuos.

Usa un ventilador en caso las temperaturas en tu hogar estén en menos de 90 °F.

Usa aire acondicionado o contacta al 211 para que te recomienden un lugar cercano donde sí cuentan con este dispositivo.

Mantente hidratado constantemente.

Limita las bebidas altas en azúcar y sodio, cafeína y alcohol.

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