Una inusual ola de calor se viene registrando en California, con temperaturas que oscilan entre los 68 °F y 86 °F, y máximas cercanas o superiores a los 100 °F en varias zonas del sur del estado. Debido al calor extremo, las autoridades han emitido avisos y advertencias, y han habilitado centros de enfriamiento en ciudades como Los Ángeles para que los residentes puedan refugiarse durante las horas más críticas. Este episodio de calor, fuera de lo habitual para la época, ha encendido las alertas por el aumento de casos de deshidratación, agotamiento y otros problemas de salud relacionados con las altas temperaturas. Ante este fenómeno climático, ¿cómo mantenerte fresco y evitar un golpe de calor en estos días? A continuación, te lo comentamos con algunas recomendaciones clave para protegerte.

De acuerdo con The Weather Channel, algunas ciudades de California ya han igualado o establecido nuevos récords de temperatura máxima en marzo. “Por primera vez en 96 años, Redwood City alcanzó los 90 grados el lunes 16 y el martes 17 volvió a suceder, llegando a los 93 grados. Se han establecido otros récords en Santa Ana, que reportó 100 °F este 17 de marzo”, publica en su sitio web.

Asimismo, reveló por qué se produce esta ola de calor: “En particular tiene que ver con la cresta de alta presión, también conocida como cúpula de calor, que se encuentra estacionada sobre el oeste. Esta cúpula de calor está batiendo récords para marzo, con una intensidad comparable a la de las que vemos en junio (…). Las temperaturas que estamos viendo esta semana (en marzo) son comparables a las que deberíamos tener en verano. Esta cúpula de calor acabará debilitándose y aplanándose un poco a finales de la próxima semana”.

La ola de calor se extenderá por varios días más en California (Foto referencial: Freepik)

¿CÓMO MANTENERTE FRESCO Y EVITAR UN GOLPE DE CALOR ESTOS DÍAS?

A continuación, todo lo que debes hacer para mantener fresco ante la ola de calor que azota varias ciudades estadounidenses:

Beber muchos líquidos, de 2 a 4 vasos de agua cada hora durante los periodos de calor excesivo, precisa el sitio web del condado de Los Ángeles.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, de preferencia de algodón, además de utilizar un sombrero y gafas de sol cuando esté al aire libre.

Evitar el sol; es decir, permanecer en interiores entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, cuando los rayos solares son más intensos.

Reponer la sal y los minerales, ya que la transpiración las elimina del cuerpo, así que se recomienda consumir zumos de frutas bajos en azúcar o bebidas deportivas durante el ejercicio o cuando alguien trabaje al aire libre.

Dosificar la energía; por tanto, reducir la actividad física y evitar hacer ejercicio al aire libre durante las horas de mayor calor.

Permanecer en lugares frescos, ventilados o con aire acondicionado. Para ello, ventilar la casa y bajar persianas en las horas más calurosas. Una forma de hacerlo en tu hogar es ajustando el aire acondicionado entre 75 °F y 80 °F. En caso no tener aire acondicionado, darse una ducha fría dos veces al día.

Evitar el alcohol, ya que puede causar deshidratación. Consumir alcohol dentro de las 24 horas previas a trabajar bajo el calor puede aumentar el riesgo de sufrir un golpe de calor.

Tampoco olvides:

Vigilar a las personas de alto riesgo; por tanto, supervisa a los vecinos mayores, familiares y amigos que no tengan aire acondicionado. Los bebés y niños de hasta 4 años, las personas que se esfuerzan demasiado durante el trabajo o el ejercicio (por ejemplo, los trabajadores de la construcción) y las personas de 65 años o más son quienes corren mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor, precisa Ready LA County.

Proteger a tus mascotas. Manténgalas dentro de casa o, si van a estar afuera, asegúrate de que tengan abundante agua y un lugar con sombra. Recuerda: nunca los dejes solos en un vehículo, ni siquiera si la ventana está entreabierta o abierta.

Las autoridades recomiendan hidratarse de forma constante, evitar el sol en las horas más críticas y permanecer en lugares frescos para reducir el riesgo de sufrir un golpe de calor (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE UN GOLPE DE CALOR?

Los síntomas de un golpe de calor en personas suelen incluir varios de estos signos:

Temperatura corporal muy alta (más de 102 °F o 40 °C).

Piel roja, caliente y, a menudo, seca (deja de sudar o suda mucho menos).

Dolor de cabeza intenso.

Mareos, sensación de desmayo o pérdida de conocimiento.

Náuseas y vómitos.

Pulso y respiración acelerados.

Confusión, desorientación, dificultad para hablar, irritabilidad o incluso convulsiones.

¿Qué hacer? Si hay sospecha de un golpe de calor, al ser una urgencia médica, lo mejor es buscar atención inmediata y, mientras tanto, llevar a la persona a un lugar fresco, aflojar la ropa, enfriarla con paños húmedos o agua fresca y no darle bebidas muy frías ni con alcohol.

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