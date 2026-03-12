Una intensa ola de calor comienza a sentirse en el sur de California y mantiene en alerta a meteorólogos y autoridades locales. Las temperaturas podrían dispararse muy por encima de lo habitual para esta época del año, generando preocupación entre especialistas en clima y salud pública. De acuerdo con los pronósticos, varias comunidades costeras y de los valles experimentarán condiciones inusualmente cálidas, lo que podría aumentar el riesgo de problemas relacionados con el calor, especialmente para personas sensibles, trabajadores al aire libre y adultos mayores. Este episodio marca uno de los primeros eventos de calor significativo del año en la región.

Según los meteorólogos, las temperaturas podrían alcanzar este jueves los 90 grados Fahrenheit en numerosas zonas del sur de California, especialmente en áreas costeras y de valle. Esto representa hasta 25 grados por encima de lo normal para la temporada, lo que acerca a varias ciudades a la posibilidad de romper récords diarios de temperatura. Algunos sitios oficiales de monitoreo climático incluso podrían superar esas marcas por tres grados o más, de acuerdo con las estimaciones actuales.

Autoridades advierten que la ola de calor en el sur de California podría aumentar el riesgo para poblaciones sensibles. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Los especialistas explicaron que este repunte térmico se debe a una combinación de factores atmosféricos, entre ellos un sistema de alta presión intensa, el flujo de vientos desde el interior hacia la costa y la presencia de aire muy cálido en niveles altos de la atmósfera. Esta mezcla de condiciones favorecerá que el calor se extienda de forma generalizada durante la tarde del jueves en gran parte de la región.

Aunque por la mañana podría presentarse niebla dispersa en zonas costeras, los pronosticadores indican que el cielo se despejará con rapidez, permitiendo que el sol eleve aún más las temperaturas durante el día.

El National Weather Service (NWS) también advirtió que podrían registrarse algunas ráfagas de vientos de Santa Ana durante la mañana del jueves y hasta primeras horas de la tarde. Sin embargo, los expertos esperan que los vientos se mantengan relativamente ligeros y no intensifiquen demasiado el calor.

Ante este panorama, el NWS emitió una advertencia de calor para gran parte del sur de California, que estará vigente desde el jueves a las 10 de la mañana hasta el viernes a las 8 de la noche. Durante este periodo, el riesgo por calor podría alcanzar niveles moderados en gran parte de la costa y los valles, lo que significa que las enfermedades relacionadas con el calor pueden volverse más probables, especialmente entre poblaciones vulnerables.

Además, la agencia estatal de seguridad laboral Cal/OSHA instó a los empleadores a tomar precauciones adicionales para proteger a los trabajadores, especialmente aquellos que realizan labores al aire libre.

“Esta es una de las primeras olas de calor del año, con temperaturas que se elevan por encima del promedio estacional”, señaló la agencia en un comunicado. También recordó que muchos empleados aún no están aclimatados al calor, por lo que podrían necesitar descansos adicionales, acceso constante a agua y zonas con sombra para evitar enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

Los pronosticadores advirtieron además que el calor cercano o incluso récord podría continuar en las zonas del interior hasta la próxima semana, siempre que el sistema de alta presión permanezca sobre la región.

La ola de calor en el sur de California mantiene en alerta a meteorólogos por temperaturas cercanas a récord. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Consejos para mantenerse fresco durante la ola de calor

Las autoridades recomiendan tomar precauciones para reducir los riesgos durante estos días de altas temperaturas:

Mantente hidratado y bebe agua durante todo el día, incluso antes de sentir sed.

y bebe agua durante todo el día, incluso antes de sentir sed. Evita bebidas alcohólicas, energéticas o con exceso de cafeína , ya que pueden favorecer la deshidratación.

, ya que pueden favorecer la deshidratación. Consume frutas y verduras con alto contenido de agua , que ayudan a mantener tu cuerpo hidratado.

, que ayudan a mantener tu cuerpo hidratado. Si haces ejercicio o trabajas al aire libre, hazlo temprano en la mañana o al final de la tarde , cuando las temperaturas son más bajas.

, cuando las temperaturas son más bajas. Usa ropa ligera, de colores claros y telas naturales como algodón o lino para que tu cuerpo se enfríe con mayor facilidad.

como algodón o lino para que tu cuerpo se enfríe con mayor facilidad. Mantén tu casa fresca cerrando persianas o cortinas durante el día y usando ventiladores para mejorar la circulación del aire.

cerrando persianas o cortinas durante el día y usando ventiladores para mejorar la circulación del aire. Para refrescarte rápidamente, puedes lavarte las muñecas con agua fría o usar un rociador de agua en la cara y el cuello.

o usar un rociador de agua en la cara y el cuello. Durante la noche, una ducha fría o lavar tus pies con agua fresca puede ayudarte a conciliar mejor el sueño.

puede ayudarte a conciliar mejor el sueño. No olvides a tus mascotas: mantenlas dentro de casa o en zonas con sombra y agua suficiente.

Las autoridades recomiendan seguir de cerca los pronósticos del tiempo durante los próximos días, ya que las condiciones podrían cambiar si la ola de calor se prolonga más allá del fin de semana.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!