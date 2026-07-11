Una intensa ola de calor pondrá bajo condiciones extremas a gran parte de Estados Unidos durante los próximos días, según alertaron meteorólogos, quienes advierten que un enorme domo de calor provocará temperaturas “significativas y peligrosas” en buena parte del territorio continental. El fenómeno comenzará este fin de semana y podría prolongarse durante al menos siete días, con algunas zonas afectadas hasta finales de mes. Los expertos señalan que en varias regiones los termómetros marcarán entre 15 y 25 grados Fahrenheit por encima de lo habitual, incluso durante las noches, aumentando los riesgos para la salud y complicando las condiciones de una temporada de incendios forestales ya activa.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indicó que la mayoría de los 48 estados contiguos de EE.UU. sentirá los efectos de este episodio de calor extremo, que podría convertirse en uno de los eventos más intensos del verano. Los meteorólogos explicaron que el principal factor será un domo de alta presión que atrapará el aire caliente e impedirá la llegada de sistemas más frescos.

“Esta próxima ola de calor sí parece bastante notable”, afirmó Daniel Swain, climatólogo de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California. El especialista señaló a News6 que será un episodio de larga duración, generalizado y de alta intensidad, con millones de personas expuestas durante más de una semana.

La ola de calor en EE.UU. podría romper récords de temperatura en varios estados. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Estados que enfrentarán las temperaturas más peligrosas

Los pronósticos apuntan a que varias zonas del oeste y centro-norte de EE.UU. podrían registrar temperaturas máximas de tres dígitos en la escala Fahrenheit durante este fin de semana. Entre los estados con mayor impacto se encuentran:

Estado Condición prevista Nevada Temperaturas máximas cercanas o superiores a los 100 °F Utah Calor extremo y posibles récords de temperatura Colorado Valores muy por encima de lo normal Wyoming Riesgo por temperaturas elevadas persistentes Idaho Posibles récords locales de calor Montana Aumento significativo de temperaturas Dakota del Norte Temperaturas extremas durante varios días Dakota del Sur Calor intenso y condiciones secas Texas Temperaturas máximas cercanas o superiores a los 90 °F Florida Noches excepcionalmente calurosas

Un domo de calor que podría romper récords

Los meteorólogos explicaron que el domo de alta presión funciona como una tapa que atrapa el aire caliente cerca de la superficie, bloqueando los vientos refrescantes y reduciendo las posibilidades de lluvia. Aunque inicialmente se ubicará sobre las Llanuras del Norte, su gran tamaño permitirá que sus efectos alcancen hasta dos tercios del territorio continental estadounidense.

De acuerdo con los pronósticos, más de 90 récords locales de temperatura podrían igualarse o romperse hasta el miércoles. La mayoría correspondería a temperaturas nocturnas récord, un factor especialmente preocupante porque dificulta que el cuerpo humano se recupere después de varios días de calor intenso.

“Las noches pueden ser tan peligrosas como los días. Si no se obtiene alivio del calor durante la noche, eso se acumula y vuelve extremadamente peligrosa la experiencia durante el día”, advirtió Bob Henson, meteorólogo de Yale Climate Connections.

El calor nocturno también representa un riesgo

Aunque las temperaturas más altas suelen registrarse durante la tarde, los expertos advierten que las noches cálidas pueden aumentar el peligro para la población. En algunas ciudades del sur de EE.UU. se prevé que los termómetros no bajen de los 80 °F (27 °C) durante la noche.

El NWS anticipa calor nocturno récord en localidades desde Texas hasta Florida y Carolina del Norte. Entre las ciudades que podrían enfrentar noches especialmente cálidas están Fort Lauderdale, Miami, Tampa, Galveston y Charleston.

En el sureste del país, la humedad podría provocar un escenario inusual: temperaturas diurnas algo menores debido a la lluvia, pero noches más calientes por la acumulación de humedad en el ambiente.

La ola de calor en EE.UU. provocará noches calurosas con temperaturas elevadas que impedirán la recuperación del cuerpo tras días de calor extremo. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Sequía e incendios forestales aumentan la preocupación

Los especialistas también alertaron que la combinación de altas temperaturas y sequía podría empeorar las condiciones para los incendios forestales. Las zonas con menor humedad en el suelo y en el aire pierden parte de su capacidad natural para moderar el calentamiento, lo que favorece un ciclo de calor más intenso y prolongado.

Daniel Swain explicó que esta ola de calor destaca por el tamaño del área afectada, su duración y la intensidad de las temperaturas previstas. Además, señaló que cualquier región de EE.UU. que no haya sufrido los episodios de calor registrados a inicios de julio podría verse afectada por este nuevo evento.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!