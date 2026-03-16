El ‘Estado Dorado’ viene afrontando unos últimos días de invierno totalmente atípicos y esta será una semana 100% calurosa ya que se han activado diversos avisos meteorológicos por una ola de calor extrema en el sur de California. Y es que las temperaturas alcanzarán los 90 grados y las mínimas nocturnas rondarán los 60°. Ante este escenario, es importante conocer qué pasará los siguientes días y tener en cuenta que el aumento excesivo de la sensación térmica puede ser muy peligroso, por lo que es importante mantenerse a salvo recurriendo a los recursos gratuitos del Condado de Los Ángeles que cuenta con lugares abiertos para aliviar el calor, incluidos centros recreativos y parques, así como sucursales de bibliotecas locales. Aquí podrás encontrar la información que necesitas si eres residentes o llegas como turista y necesitas urgente un alivio del calor en alguno de los centro de refrigeración más cercano, además de tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos para garantizar que tu salud no corra riesgos en las zonas con mayor riesgo que también incluyen a Orange, Riverside y San Bernardino.

¿Qué está pasando con el calor en el sur de California?

Este lunes 16 de marzo se emitió un aviso por calor que durará hasta las 10 a.m. del martes para la zona costera interior del condado de Los Ángeles, incluido el centro de la ciudad. Según detallan desde Telemundo52, abarca también el Valle de San Fernando, Calabasas, Agoura Hills, los valles y montañas del condado de Ventura, las montañas de San Gabriel y otras zonas.

Adicional a esto, existe otro aviso por calor hasta las 8 p. m. del viernes para las siguientes áreas:

Zona interior del condado de Orange

Inland Empire (valles de los condados de San Bernardino y Riverside)

Costa de Malibú

Playas del condado de Ventura

Belén De Leon, meteoróloga de la cadena NBCLA, señaló que es probable que se registren temperaturas récord, con la posibilidad de que esta semana se superen marcas diarias o mensuales. Las temperaturas máximas se situarán entre 20 y 35 grados por encima de lo normal para esta época del año.

Un centro de enfriamiento gratuito en Los Ángeles, es un lugar donde los residentes hispanos buscan refugio de la ola de calor extrema. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Dónde acceder a ayuda gratis y centros de enfriamiento ante el calor

El Condado de Los Ángeles brindó unos consejos de seguridad durante los días de calor para residentes y turistas, entre ellos destacan:

Mantenerse hidratado

Evitar exponerse al sol entre las 10 a. m. y las 5 p. m.

No dejar a niños ni a mascotas en vehículos sin supervisión

Mantén tu casa fresca cubriendo las ventanas con cortinas o persianas, añadiendo aislamiento para evitar que entre el calor, utilizando ventiladores en el ático e instalando aires acondicionados de ventana y aislando a su alrededor

Encuentra lugares en tu comunidad donde puedas refrescarte

Los Ángeles habilitó centros de refrescamiento ante el calor extremo y son gratuitos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Si necesitas alivio del calor, lo mejor es ir a los Centros de Enfriamiento del Condado de Los Ángeles cercanos a tu ubicación y que son gratuitos y hay buses que llevan sin costo. Hay algunos en bibliotecas locales o centros para personas mayores. Los horarios varían, pero esta es una excelente manera de resguardarse del calor y disfrutar del aire acondicionado.

También hay disponibles estaciones de hidratación y otros recursos disponibles para combatir la ola de calor de esta semana.

La ciudad seleccionó los siguientes lugares para operar con horario extendido, de 9 a.m. a 10 p.m., exclusivamente para residentes y sus mascotas que busquen alivio del calor en zonas como el Valle de San Fernando, el centro de Los Ángeles y el sur de Los Ángeles:

Canoga Park Senior Citizen’s Center , 7326 Jordan Ave.;

, 7326 Jordan Ave.; North Hollywood Senior Citizen Center , 5301 Tujunga Ave.;

, 5301 Tujunga Ave.; Pecan Recreation Center , 145 S. Pecan St., centro de Los Ángeles; y

, 145 S. Pecan St., centro de Los Ángeles; y Algin Sutton Recreation Center, 888 S. Hoover St.

Además, el Departamento de Recreación y Parques continuará operando las piscinas públicas y las zonas de juegos de agua en sus horarios habituales.

¿Cómo mantenerte informado de las alertas por ola de calor?

Para conocer los recursos disponibles en la ciudad de Los Ángeles, llame al 3-1-1, llame a la Oficina de Información de la Biblioteca al (213) 228-7555 o visite la página web de Los Ángeles “Beat the Heat”.

Para obtener recursos en otras ciudades del condado de Los Ángeles, llame o busque el sitio web de su ciudad en esta lista.

Si lo que necesitas es monitorear el clima para planificar tu salida a comprar alimentos o si tenías planes de turismo, lo mejor es ingresar al mapa de riesgo de calor del Servicio Meteorológico Nacional o buscar el pronóstico para tu área en el NWS. También se recomienda a los residentes inscribirse para recibir alertas meteorológicas en NotifyLA.org.

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