Millones de personas celebrarán el 4 de julio con desfiles, barbacoas y espectáculos de fuegos artificiales, pero este año las festividades coincidirán con una ola de calor extremo en Estados Unidos impulsada por un domo de calor que mantendrá temperaturas sofocantes y altos niveles de humedad. Los meteorólogos advierten que más de 250 millones de personas estarán expuestas a condiciones peligrosas, con algunas ciudades registrando el calor más intenso de los últimos años. Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación, para reducir el riesgo de agotamiento por calor o golpe de calor.

¿Cuáles serán las horas más peligrosas para estar bajo el sol?

Aunque el calor puede sentirse desde la mañana, los expertos coinciden en que el período de mayor riesgo suele concentrarse entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., cuando la radiación solar alcanza su máxima intensidad y la temperatura continúa aumentando.

Durante esas horas, el esfuerzo físico al aire libre puede elevar rápidamente la temperatura corporal, sobre todo cuando el calor se combina con altos niveles de humedad, una característica de esta ola de calor que afectará gran parte del centro y este del país.

Si planeas asistir a un desfile, una parrillada o cualquier actividad al aire libre por el Día de la Independencia, los especialistas recomiendan buscar sombra con frecuencia y limitar el tiempo de exposición durante la tarde.

La ola de calor extrema en EE.UU. coincide con el 4 de julio y eleva el riesgo en actividades al aire libre. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué este 4 de julio será especialmente peligroso?

El intenso calor estará provocado por un domo de calor, un sistema de alta presión que atrapa el aire caliente sobre una misma región durante varios días.

Este fenómeno permitirá que el sol caliente continuamente la superficie, mientras la humedad impedirá que el cuerpo se enfríe con facilidad mediante la evaporación del sudor.

Según AccuWeather, muchas ciudades registrarán el calor más intenso del año. En el caso de Nueva York, incluso podría tratarse de la sexta ola de calor más intensa desde el año 2000, con temperaturas cercanas a los 100 °F (37,8 °C) en Central Park por primera vez en más de una década.

¿Qué recomienda el CDC para protegerte del calor?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan tomar estas medidas si debes permanecer al aire libre:

Mantente hidratado durante todo el día, aunque no sientas sed.

Busca sombra o espacios con aire acondicionado siempre que sea posible.

Programa las actividades al aire libre durante las primeras horas de la mañana o al atardecer.

Usa ropa ligera, holgada y de colores claros.

Aplica protector solar y utiliza sombrero o gorra.

Haz pausas frecuentes si realizas alguna actividad física.

Nunca dejes a niños ni mascotas dentro de un vehículo estacionado.

Los síntomas que no debes ignorar

La exposición prolongada al calor puede provocar enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

Los CDC señalan que algunos síntomas de alerta son:

Mareos.

Dolor de cabeza.

Sudoración excesiva.

Debilidad.

Náuseas.

Calambres musculares.

Dificultad para respirar.

Si una persona presenta confusión, pérdida del conocimiento, convulsiones o una temperatura corporal muy elevada, podría estar sufriendo un golpe de calor y debe recibir atención médica de emergencia de inmediato.

Los estados que enfrentarán las temperaturas más peligrosas

El calor afectará principalmente a la mitad oriental de EE.UU. y alcanzará su punto máximo durante el 4 de julio.

Virginia Ciudades como Richmond podrían superar los 100 °F (38 °C) durante tres días consecutivos y romper récords históricos. Washington D.C. Se esperan temperaturas cercanas a 103 °F (39,4 °C) y noches con mínimas por encima de los 81°F (27 °C). Nueva York Podría igualar récords tanto de temperatura máxima como de mínima nocturna. Carolina del Norte En ciudades como Raleigh se prevén noches excepcionalmente cálidas, cercanas a récords históricos. Minnesota, Wisconsin y Michigan Permanecerán bajo un riesgo elevado de calor extremo durante varios días. Maine y Massachusetts El calor alcanzará incluso estas zonas del noreste, donde normalmente las temperaturas son más moderadas. Sur profundo y Medio Oeste La combinación de calor y humedad elevará la sensación térmica por encima de los 110 °F (43 °C) en amplias regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional también mantiene niveles de riesgo de calor entre “mayor” y “extremo” para más de 100 millones de personas.

El mapa muestra las zonas de Estados Unidos que enfrentarán el calor más intenso durante la semana del 4 de julio. | Crédito: heat.gov

El calor seguirá incluso después del atardecer

Otro aspecto que preocupa a los meteorólogos es que las noches también serán inusualmente cálidas.

La falta de enfriamiento nocturno impedirá que el cuerpo se recupere del calor acumulado durante el día, aumentando el riesgo para adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y quienes permanezcan muchas horas al aire libre.

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