Si radicas en alguna localidad situada al centro de Texas , tendrás que prepararte ante los recientes pronósticos emitidos por los servicios de meteorología del país. Sucede que esta área específica enfrentará condiciones climáticas desafiantes, pues se registraría una intensa ola de calor que no es propia de la temporada; se espera que las temperaturas superen los niveles promedio y eso ha provocado preocupación entre los expertos. En esta nota, te explicaré qué esperar durante los próximos días, cuáles son las fechas de mayor peligro y una serie de medidas para que te protejas adecuadamente,

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De acuerdo a un reporte otorgado por el medio N+ Univisión , el centro del ‘Estado de la Estrella Solitaria’ está expuesto a un calor sofocante. Entre las ciudades que resultarían afectadas con este intenso calor serán Austin, San Antonio, Floresville, Pleasanton, La Pryor, Pearsall, Eagle Pass, Del Rio, Uvalde, entre otros.

Estas localidades podrían registrar una sensación térmica que posiblemente llegaría a los 104 °F (40 °C). Junto a la humedad, estas condiciones climáticas serían perjudiciales para sus miles de residentes.

Los residentes de las áreas afectadas podrían experimentar temperaturas por encima de los 90 °F esta semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Los habitantes de las zonas que comprenden el centro del mencionado estado experimentarían valores térmicos que oscilan entre los 90 y 100 °F desde hoy, lunes 27, hasta el jueves 30 de abril. Es más, si radicas en sectores cercanos a la frontera, es posible que la sensación térmica alcance los 107 °F .

Para inicio de mayo, las condiciones mejorarán notoriamente, pues los registros se mantendrán por debajo de los 80 °F hasta el cierre de la presente semana, lo que significaría un alivio para los habitantes ante este calor sofocante.

Cómo protegerte ante el calor intenso que se registrará en el centro de Texas esta semana

Si identificaste que tu ciudad resultaría afectada con este incremento inusual de temperaturas, es necesario que tomes precauciones, ya que estás expuesto a padecer de deshidratación, agotamiento o, peor aún, golpe de calor .

Para ello, es necesario que bebas bastante agua y evites realizar actividades al aire libre durante los días que te he indicado, pues el sol será intenso. También puedes usar ropa ligera y mantenerte en espacios que te brinden sombra.

Las autoridades recomiendan mantenerse bajo sombra ante este calor extremo que se registraría en el centro de Texas. (Crédito: Foto por KAYLA BARTKOWSKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

En caso estés a cargo de niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, tienes que prestarles mayor atención, ya que ellos son más vulnerables ante estas condiciones climáticas. Sigue estos consejos y superarás el calor sofocante con éxito.

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