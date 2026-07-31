California enfrentará una nueva ola de calor con temperaturas extremas durante la primera semana de agosto. | Crédito: Magnific
California enfrentará una nueva ola de calor con temperaturas extremas durante la primera semana de agosto. | Crédito: Magnific
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

El sur de se prepara para enfrentar una nueva ola de calor que elevará las temperaturas a niveles peligrosos durante los primeros días de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que un sistema de alta presión provocará un aumento considerable del calor, con máximas que podrían superar los 100 grados Fahrenheit en varias comunidades del interior. A continuación, el pronóstico para los primeros días de agosto y las zonas que enfrentarán las temperaturas más elevadas.

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La ola de calor comenzará a intensificarse desde este viernes y alcanzará su punto más fuerte durante el fin de semana. Según los meteorólogos, existe un riesgo de calor de moderado a alto en gran parte de la región hasta el domingo, debido a temperaturas muy superiores a los valores habituales para esta época del año.

“Las temperaturas alcanzarán niveles peligrosamente altos en muchas áreas desde el viernes hasta el próximo fin de semana con la llegada de la nueva ola de calor”, señaló el NWS.

Temperaturas superarán los 100 grados en varias zonas

Las áreas interiores y los valles del sur de California serán las más afectadas por esta ola de calor. Localidades como Acton, Lancaster y Palmdale ya registraron temperaturas superiores a los 100 grados durante el jueves, mientras que zonas como Van Nuys y Burbank alcanzaron valores cercanos a los 90 grados.

En el centro de Los Ángeles, las temperaturas se ubicaron entre los 85 y 89 grados durante la tarde del jueves, pero se espera un incremento durante el fin de semana.

El sábado será el día con mayor posibilidad de romper récords diarios de temperatura, ya que varias localidades podrían quedar apenas uno o dos grados por debajo de sus máximas históricas.

California mantiene alertas activas por calor peligroso en varias zonas del sur del estado. | Crédito: AFP
California mantiene alertas activas por calor peligroso en varias zonas del sur del estado. | Crédito: AFP

Pronóstico de temperaturas para algunas zonas del sur de California

ZonaTemperaturas previstasNivel de alerta
Valle de Antílope (Lancaster, Palmdale)104 a 114 °FAviso de calor extremo
Montañas de San Gabriel y corredores I-5/I-1495 a 105 °FAviso de calor extremo
Valle de San Fernando y San Gabriel95 a 110 °FAviso de calor extremo
Centro de Los Ángeles y zonas interioresHasta 110 °F en áreas afectadasCondiciones peligrosas
Playas de Los Ángeles, Malibú y Palos VerdesHasta 100 °FAdvertencia de calor
Anaheim (condado de Orange)92 °F viernes y 95 °F sábadoIncremento del calor
Interior del condado de Orange95 a 99 °FAviso de calor extremo
Costa del condado de Orange85 a 92 °FAdvertencia de calor

No habrá mucho alivio durante la noche

El NWS explicó que el calor nocturno también será un factor de preocupación, ya que las temperaturas mínimas permanecerán por encima de lo normal debido a las aguas oceánicas más cálidas.

“Además de la amenaza habitual del calor diurno, las temperaturas mínimas nocturnas se mantendrán muy por encima de lo normal, por lo que no habrá tanto alivio nocturno como al que estamos acostumbrados”, indicó el servicio meteorológico.

La combinación de días extremadamente calurosos y noches con poco descenso térmico podría aumentar el riesgo para personas vulnerables, especialmente adultos mayores, niños pequeños y quienes trabajan al aire libre.

Advertencias vigentes por calor extremo

Un aviso de calor extremo permanecerá vigente hasta el domingo a las 8 p. m. en el Valle de Antílope y sus alrededores, donde se esperan temperaturas de hasta 114 grados Fahrenheit.

También se emitieron avisos de calor extremo para zonas como las montañas occidentales de San Gabriel, Calabasas, Agoura Hills, los valles de San Fernando y San Gabriel, además del área costera interior de Los Ángeles.

En el condado de Orange, las zonas montañosas, las estribaciones de Santa Ana y las regiones interiores estarán bajo vigilancia debido a temperaturas cercanas a los 100 grados.

Riesgo de incendios forestales y mala calidad del aire

El NWS también alertó que la combinación de calor extremo, vegetación seca y ráfagas de viento podría incrementar el peligro de grandes incendios forestales durante el fin de semana.

Además, las autoridades del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur advirtieron sobre un posible episodio de smog de varios días provocado por las altas temperaturas.

Un aviso por ozono estará vigente desde las 10 a. m. del viernes hasta las 8 p. m. del domingo. La calidad del aire podría alcanzar niveles considerados “insalubres para grupos sensibles” en zonas como los valles de San Fernando, Santa Clarita, San Gabriel y Saddleback.

Las autoridades recomendaron que niños, adultos mayores y personas con asma u otras enfermedades respiratorias reduzcan las actividades intensas al aire libre cuando los niveles de contaminación sean elevados.

California aumenta el riesgo de incendios forestales por la combinación de calor extremo, vegetación seca y fuertes ráfagas de viento. | Crédito: AFP
California aumenta el riesgo de incendios forestales por la combinación de calor extremo, vegetación seca y fuertes ráfagas de viento. | Crédito: AFP
/ JOSH EDELSON

Consejos para protegerse del calor

Durante esta ola de calor, las autoridades recomiendan:

  • Beber agua constantemente y no esperar a sentir sed para hidratarse.
  • Evitar bebidas alcohólicas, gaseosas y con exceso de cafeína.
  • Reducir el ejercicio al aire libre durante las horas de mayor temperatura.
  • Usar ropa ligera, de colores claros y tejidos naturales como algodón o lino.
  • Mantener cerradas persianas y cortinas durante el día para evitar que el hogar se caliente.
  • Utilizar ventiladores para mejorar la circulación del aire.
  • Tomar duchas frescas o refrescar zonas del cuerpo como muñecas y cuello.
  • Mantener a las mascotas dentro de casa o con acceso a sombra y agua suficiente.

Centros de enfriamiento disponibles

Los residentes del sur de California pueden acudir a centros de enfriamiento habilitados durante los días de mayor calor.

  • Condado de Los Ángeles: consultar los centros de enfriamiento disponibles .
  • Ciudad de Los Ángeles: información mediante el servicio 311 .
  • Condado de Orange: llamar al 211 para conocer ubicaciones .
  • Condados de y : revisar los centros habilitados por las autoridades locales.

Aunque se espera que el domingo comience una ligera tendencia de descenso, los meteorólogos señalaron que las temperaturas continuarán por encima de lo normal durante la primera semana de agosto, debido a que el sistema de alta presión seguirá dominando la región.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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