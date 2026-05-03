La calma meteorológica en Chicago será interrumpida con la llegada de un frente frío que traerá un mal tiempo a la ciudad. Ante este aviso de los expertos en meteorología, los residentes tendrán que prepararse, ya que se prevé la presencia de lluvias intensas, fuertes vientos y otras condiciones climáticas; sin embargo, ¿desde cuándo se registrarán? En caso estés viviendo en esta área, te invito a conocer el pronóstico detallado en los siguientes párrafos.

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En un reciente informe otorgado por el equipo meteorológico de NBC Chicago , señalaron que la ciudad cerrará esta semana con un clima cálido; sin embargo, esto será temporal, ya que un frente frío se trasladará hacia la ciudad.

Aunque en horas de la mañana del presente día se registraron chubascos, éstos se disiparon durante la tarde, pues el sol se hizo presente, generando un ambiente agradable para sus ciudadanos. De acuerdo a NBC 5, la ciudad registró temperaturas de 60 °F.

Para este cierre de semana, la ciudad de Chicago registrará temperaturas por encima de los 60 °F. (Crédito: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SCOTT OLSON

Este buen tiempo también se hará presente durante el lunes 4 de mayo; sin embargo, el panorama climático cambiará en horas de la noche de dicha jornada; un frente frío avanzará hacia Chicago y traerá consigo chubascos y tormentas eléctricas aisladas .

No sería lo único; estas tormentas también podrían venir acompañadas de rachas de vientos fuertes, caído de granizo y precipitaciones intensas en las zonas afectadas.

Los meteorólogos advierten que es posible que la ciudad de Chicago también registre granizo para el inicio de la semana entrante. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuando el frente frío pase por la zona, el equipo meteorológico señala que las lluvias persistirán hasta primeras horas del martes 5 de mayo . En estos días, las temperaturas descenderán notablemente, situándose en el rango de 50 °F en gran parte de la semana.

Los meteorólogos de NBC 5 añadieron que estas precipitaciones podrían finalizarse para el viernes 8 de mayo, ya que desde la fecha indicada las temperaturas nuevamente retornarán a los 60 °F, trayendo condiciones estables en el área.

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