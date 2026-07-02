A pocos días de celebrarse el Día de la Independencia de Estados Unidos (4 de julio), los expertos en climatología han realizado una advertencia que podría perjudicar esta importante celebración. Se espera la presencia de un fenómeno meteorológico conocido como “anillo de fuego”, capaz de traer severas condiciones climáticas. ¿Qué advierten los especialistas y qué áreas del país resultarán perjudicadas? Los detalles los conocerás en los siguientes párrafos.

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Qué es el anillo de fuego

Para Peter Sack, meteorólogo de NBC 5 , se trata de un patrón donde un sistema de alta presión genera una “cúpula caliente” , el cual encapsula aire extremadamente cálido y húmedo sobre una zona determinada.

No sería lo único; en los bordes de esta masa cálida se forman y desplazan tormentas severas a causa de la inestabilidad atmosférica, creando el aspecto visual de un anillo.

El "Anillo de Fuego" trae un intenso calor en el interior de la "cúpula"; sin embargo, en sus alrededores se forman tormentas severas. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

Qué áreas de EE. UU. resultarían afectadas por el “Anillo de Fuego”

Según una información reciente por FOX Weather , el “Anillo de Fuego” ya está impactando a lo largo de 1,500 millas de EE. UU., abarcando las Grandes Llanuras Centrales, los Grandes Lagos y el Noreste del país.

El pasado martes 30 de junio, en el norte de los estados de Nueva York y Nueva Inglaterra se registraron tormentas dañinas que derribaron árboles y línea eléctrica . Además, Wisconsin estuvo bajo alerta ante el granizo gigante que presentó el último miércoles .

Para el presente día —específicamente desde horas de la tarde—, las tormentas se volverían a intensificar, pero esta vez impactará desde las Dakotas hasta Iowa, además de golpear otra vez el sur de Wisconsin. La amenaza principal será el granizo de gran tamaño junto a vientos que superan los 120 km/h.

Las condiciones de peligro se mantendrán este viernes 3 de julio en el Alto Medio Oeste y las Grandes Llanuras del Norte, extendiéndose ahora hacia el Atlántico Medio y el Noreste debido al desplazamiento del “Anillo de Fuego”.

Las previsiones señalan que en el interior de las últimas áreas nombradas enfrentarán ráfagas de viento frontales y granizo disperso a medida que estas tormentas se organicen y desplacen rápidamente hacia el litoral estadounidense.

Respecto a Chicago, Sack puntualizó la posibilidad de que la ciudad presente un escenario de mucho calor y humedad para el Día de la Independencia de EE. UU.; prevé que la sensación térmica podría llegar hasta los 3 dígitos (98 a 104 °F) , los cuales crearían condiciones ideales para la formación de tormentas fuertes o severas.

El granizo fue una condición climática que afectó a los habitantes de Wisconsin el pasado miércoles 1 de julio. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

No se descartan inundaciones

Si bien las altas temperaturas, el granizo y los fuertes vientos ya representan un peligro para las áreas señaladas de EE. UU., FOX Weather añadió que este sistema de tormentas traería consigo lluvias torrenciales, añadiendo otro riesgo: inundaciones localizadas.

Con lo señalado, las Grandes Llanuras y el Alto Medio oeste están bajo alerta de nivel 2 de 4 por inundaciones repentinas hasta el próximo viernes 3 de julio. Es más, los especialistas anticipan precipitaciones generalizadas de entre 2 y 3 pulgadas desde el sur de Minnesota hasta Wisconsin.

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