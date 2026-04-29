Las atenciones en salas de emergencia por picaduras de garrapatas se han disparado en Estados Unidos y superan lo habitual para esta época del año. De hecho, las tasas semanales son las más altas registradas desde 2017, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Este aumento ha encendido las alertas entre las autoridades de salud, que siguen de cerca el comportamiento de estos casos durante la temporada cálida. En esta nota te contamos cuál es la zona más afectada y cuáles son las principales recomendaciones de los expertos.

El repunte de casos por picaduras de garrapatas preocupa a las autoridades sanitarias de EE.UU. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DÓNDE SE REGISTRAN MÁS VISITAN A LAS SALAS DE EMERGENCIA POR PICADURAS DE GARRAPATAS?

La mayor concentración de visitas a salas de emergencia por picaduras de garrapatas se está registrando en la región noreste de Estados Unidos, especialmente en el área metropolitana de Nueva York y estados como Connecticut.

“Si hay muchas exposiciones, probablemente habrá más casos de infecciones relacionadas con garrapatas”, señaló a AP News Alina Filozov, especialista en enfermedades infecciosas del Middlesex Hospital en Middletown, Connecticut.

A principios de abril d 2026, la Estación Experimental Agrícola de este estado informó que los residentes ya enviaban para análisis un promedio de 30 garrapatas al día; de ese total, el 40% dio positivo para la bacteria que causa la enfermedad de Lyme, se lee en el mismo sitio web de noticias.

¿Qué es la enfermedad de Lyme? “Es una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada. Al principio, generalmente causa síntomas como un sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga; pero si no se trata temprano, la infección puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. El tratamiento inmediato puede ayudarle a recuperarse rápidamente”, precisa Medline Plus.

Las garrapatas son parásitos externos que ingieren sangre de mamíferos, aves y reptiles. (Foto: Pixabay)

RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS PARA PREVENIR PICADURAS DE GARRAPATAS

Los CDC emitieron una serie de recomendaciones para prevenir picaduras de garrapatas. Estas son:

Antes de salir al aire libre

Conoce dónde puede haber garrapatas: áreas cubiertas de pasto, arbustos o muchos árboles, e incluso en los animales. Por lo tanto, puedes estar en contacto con ellas cuando pasas tiempo al aire libre, incluso en tu propio jardín.

áreas cubiertas de pasto, arbustos o muchos árboles, e incluso en los animales. Por lo tanto, puedes estar en contacto con ellas cuando pasas tiempo al aire libre, incluso en tu propio jardín. Trata la ropa y los equipos con productos que contengan un 0.5 % de permetrina: como botas, ropa y equipo de campamento. Vale mencionar que la protección dura varias lavadas. También se recomienda usar prendas de manga larga o pantalones.

como botas, ropa y equipo de campamento. Vale mencionar que la protección dura varias lavadas. También se recomienda usar prendas de manga larga o pantalones. Usa repelentes de insectos registrados en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que contengan DEET, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto de limón (OLE), para-mentano-diol (PMD) o 2-undecanona.

que contengan DEET, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto de limón (OLE), para-mentano-diol (PMD) o 2-undecanona. Evita el contacto con las garrapatas: como ir por áreas boscosas y de vegetación muy tupida, con pastos altos y hojas caídas. Camina por el centro de los senderos.

Después de volver adentro

Revisa tu ropa para ver si tiene garrapatas: antes de entrar a tu casa, examina todas tus prendas. Una vez que entres, ponlas en la secadora a una temperatura alta durante 10 minutos para matarlas en la ropa seca. Si la ropa está húmeda, mejor déjala un tiempo adicional. Ahora, si es necesario lavar la ropa primero, se recomienda usar agua caliente, ya que el agua fría o templada no las matará.

antes de entrar a tu casa, examina todas tus prendas. Una vez que entres, ponlas en la secadora a una temperatura alta durante 10 minutos para matarlas en la ropa seca. Si la ropa está húmeda, mejor déjala un tiempo adicional. Ahora, si es necesario lavar la ropa primero, se recomienda usar agua caliente, ya que el agua fría o templada no las matará. Revisa los equipos y las mascotas: recuerda que al prenderse en las prendas, mochilas o perros pueden entrar a tu casa.

recuerda que al prenderse en las prendas, mochilas o perros pueden entrar a tu casa. Dúchate inmediatamente después de haber estado al aire libre: “Se ha observado que ducharse dentro de las dos horas posteriores a haber estado al aire libre reduce el riesgo de contraer la enfermedad de Lyme y podría ser eficaz para reducir el riesgo de otras enfermedades transmitidas por garrapatas”, señalan los CDC.

“Se ha observado que ducharse dentro de las dos horas posteriores a haber estado al aire libre reduce el riesgo de contraer la enfermedad de Lyme y podría ser eficaz para reducir el riesgo de otras enfermedades transmitidas por garrapatas”, señalan los CDC. Revísate el cuerpo para ver si tienes garrapatas luego de estar al aire libre: tras retornar de áreas que podrían estar infestadas de garrapatas, incluso tu jardín, lo mejor es examinarte en un espejo. ¿Dónde? Debajo de los brazos, dentro y alrededor de las orejas, dentro del ombligo, detrás de las rodillas, dentro y fuera del pelo, entre las piernas y alrededor de la cintura.

Dónde revisar para saber si se te prendieron garrapatas (Foto: CDC)

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