Una inusual plaga de moscas negras, conocidas también como “come ojos”, está afectando al Valle de San Gabriel, en California, justo en plena primavera. El aumento de las temperaturas favoreció la aparición de estos insectos, que aunque son muy pequeños, están causando molestias importantes tanto a personas como a mascotas. A diferencia de otros insectos comunes, estas moscas destacan por su tamaño diminuto, lo que las hace difíciles de detectar a simple vista.

Sin embargo, su presencia se siente rápidamente debido a la intensidad de sus picaduras, especialmente en zonas sensibles del cuerpo.

Uno de los comportamientos más llamativos de estas moscas es su tendencia a atacar cerca de los ojos y el cuello. Esto se debe a que son atraídas por la humedad, lo que las lleva a volar alrededor de áreas donde hay presencia de agua, como las lágrimas o el sudor.

Aunque son muy pequeñas, sus picaduras generan dolor inmediato, sobre todo alrededor de los ojos y el cuello. (Foto: N+ UNIVISION / YouTube)

“Las moscas son más pequeñas que los mosquitos y sus picaduras causan dolor instantáneo, a diferencia de la comezón que genera un mosquito”, dijo una experta del Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Valle de San Gabriel en conversación con Univision.

Las condiciones del entorno también juegan un papel clave en su proliferación. Estos insectos suelen desarrollarse en zonas con agua en movimiento constante, como ríos, arroyos y parques del valle, donde encuentran el ambiente ideal para reproducirse.

A pesar de lo molestas que pueden resultar, las autoridades aclararon que estas moscas no representan un riesgo sanitario. Aunque sus picaduras son dolorosas, no existe evidencia de que transmitan enfermedades.

Estos insectos proliferan en áreas cercanas a agua en movimiento, como ríos y parques. (Foto referencial: Freepik)

Es así que los expertos recomiendan tomar precauciones básicas, como evitar áreas cercanas a corrientes de agua durante las horas más cálidas del día y proteger las zonas expuestas del cuerpo.

Mientras continúan las altas temperaturas, se espera que la presencia de estas moscas siga siendo un problema temporal en la región.

Cómo evitar moscas en casa

Para evitar moscas en casa, lo más importante es mantener una buena limpieza. Según As, estos insectos se sienten atraídos por restos de comida, basura y superficies sucias, por lo que se recomienda limpiar con frecuencia, no dejar alimentos expuestos y mantener los botes de basura siempre tapados. También es indispensable eliminar cualquier residuo orgánico que pueda atraerlas.

Otra medida efectiva es impedir que entren al hogar. Puedes instalar mosquiteros en puertas y ventanas, mantenerlas cerradas en momentos críticos y usar ventiladores, ya que el flujo de aire dificulta que las moscas vuelen con facilidad.

Además, existen soluciones naturales que pueden complementar la prevención, como colocar plantas aromáticas (lavanda, albahaca o citronela) o usar remedios caseros como limón con clavos de olor o trampas con vinagre. Aunque no eliminan completamente el problema, ayudan a mantener a las moscas alejadas en espacios abiertos o interiores.

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