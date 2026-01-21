La contaminación del aire en California no solo es un tema que afecta a las personas. Ya hemos desarrollado ampliamente los impactos del PM2.5 en la salud humana, desde problemas respiratorios hasta riesgos cardiovasculares, pero hay un punto que muchas veces pasa desapercibido: las mascotas también están en peligro. Perros y gatos conviven con nosotros, respiran el mismo aire y, en muchos casos, pueden ser incluso más vulnerables a estas partículas microscópicas. Entonces la pregunta surge de forma natural: ¿qué podemos hacer para proteger a nuestras mascotas ante la mala calidad del aire? Aquí te compartimos las medidas clave.

Por qué las mascotas son más vulnerables al PM2.5

Pulmones más pequeños, mayor impacto relativo

En comparación con los humanos, las mascotas tienen un menor volumen pulmonar en relación con su tamaño corporal. Esto significa que, al inhalar aire contaminado, la proporción de partículas dañinas dentro de sus pulmones puede ser más alta. En pocas palabras: menos espacio limpio y más contaminantes por cada respiración.

Respiran más rápido

Una persona en reposo respira entre 12 y 20 veces por minuto. Un perro, en cambio, puede respirar entre 15 y 30 veces por minuto, y mucho más si está activo, estresado o jugando. Durante el ejercicio, esa frecuencia puede multiplicarse, aumentando la cantidad de aire y de contaminantes que entra a su organismo.

Exposición a nivel del suelo

Las partículas PM2.5 suelen concentrarse cerca del suelo, especialmente en zonas con tráfico vehicular o polvo. Justamente ahí es donde los perros y gatos pasan gran parte del tiempo: caminando, olfateando y descansando. Su nariz está a solo centímetros de donde la contaminación es más intensa.

Respiran por la nariz y la boca

Mientras los humanos filtran parte del aire al respirar principalmente por la nariz, los perros y gatos suelen alternar entre nariz y boca, sobre todo cuando hace calor o están activos. Esto reduce la filtración natural antes de que las partículas lleguen a los pulmones.

La exposición al PM2.5 en California puede afectar la salud respiratoria de perros y gatos, incluso en interiores. | Crédito: Freepik

Riesgos para la salud de las mascotas

La exposición prolongada o intensa al PM2.5 puede provocar en los perros:

Inflamación respiratoria y tos

Empeoramiento de asma o bronquitis

Irritación en los ojos

Menor resistencia durante el ejercicio

Daño pulmonar a largo plazo y estrés cardiovascular

En el caso de los gatos, la evidencia científica también es preocupante. Un artículo publicado por el Journal of Veterinary Internal Medicine señala que la mala calidad del aire interior aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias como asma felina, bronquitis crónica e incluso cáncer de pulmón cuando hay exposición constante a PM2.5 dentro del hogar.

Ante niveles elevados de PM2.5 en California, tomar medidas preventivas es clave para proteger a nuestras mascotas. | Crédito: Freepik

Cómo proteger a tus mascotas de PM2.5

Cuidar a tus mascotas frente a la contaminación no requiere medidas extremas, pero sí decisiones conscientes en el día a día. PurpleAir, empresa especializada en sensores de monitoreo de la calidad del aire, comparte las siguientes recomendaciones para proteger a tus mascotas del PM2.5:

1. Ventila tu hogar cuando el aire exterior sea bueno

Si el índice de calidad del aire lo permite, abre las ventanas para renovar el aire interior. Usa también sistemas de ventilación al cocinar para evitar que humo y vapores se acumulen.

2. Usa productos de limpieza y pesticidas aptos para mascotas

Muchos productos liberan químicos que deterioran el aire interior. Optar por opciones pet-friendly ayuda a reducir toxinas en casa.

3. Aspira con frecuencia

Las mascotas pueden traer partículas del exterior en su pelaje. Aspirar regularmente, idealmente con filtros HEPA, ayuda a eliminar polvo y contaminantes.

4. Instala filtros de aire

Los purificadores con filtro HEPA, especialmente si están integrados a sistemas HVAC, atrapan una gran cantidad de partículas en suspensión.

5. Mantén las ventanas cerradas cuando el aire exterior sea malo

Si el índice de calidad del aire indica niveles pobres, severos o peligrosos, cerrar las ventanas es una medida clave para proteger a personas y animales.

6. Invierte en monitores de calidad del aire

Conocer el estado del aire interior permite tomar mejores decisiones y actuar a tiempo para reducir la exposición de tus mascotas.

En episodios de PM2.5 elevado en California, proteger a tus mascotas es tan importante como cuidarte a ti mismo. Al final, ellas dependen completamente de nuestras decisiones para respirar un aire más seguro.

