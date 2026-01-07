En esta temporada del año en Estados Unidos, especialmente en Texas, es común ver a muchas personas tosiendo o estornudando, ya sea en la calle, en el transporte público o en los lugares cerrados donde ingresas. Si al llegar a casa comienzas con síntomas como congestión, picazón de garganta o estornudos en serie y piensas que te contagiaste de alguna enfermedad viral, no te alarmes de inmediato, pues es posible que no se trate de una gripe o un resfriado, sino de una alergia causada por el polen de cedro, muy habitual en este mes de enero. En los siguientes párrafos podrás averiguar cómo diferenciarlos, qué signos debes observar con más atención y en qué casos conviene consultar a un especialista para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Por qué la “fiebre del cedro” puede parecer una gripe pero no lo es (Foto: Freepik)

ALERTA POR POLEN DE CEDRO EN TEXAS

En enero, el polen de cedro (mountain cedar o Ashe juniper) alcanza niveles muy altos en Texas y provoca la llamada “cedar fever” (la fiebre del cedro), una alergia invernal que puede confundirse con un resfriado o gripe.

Vale precisar que la temporada de polen de cedro va de diciembre a febrero, teniendo su mayor pico a mediados de enero, especialmente en el centro de Texas. Por ese motivo, el polen este mes está provocando estornudos intensos, congestión, goteo nasal, picazón de ojos y garganta, cansancio y cefalea, lo que ha llevado a muchos sentir como si tuvieran gripe.

De acuerdo con la meteoróloga Nelly Carreño, el mes de enero se caracteriza porque “ciertos tipos de polen de árbol están sumamente altos”, lo que ha llevado a varias personas a comenzar a estornudar. Uno de los que causa mayores problemas es el cedro.

Precisó que la fiebre del cedro es una alergia que genera confusión en los texanos, pues muchas veces piensan que contrajeron una enfermedad, pero la verdad no se trata de un virus y menos es contagioso.

“Sí causa que se sientan algunas personas como que están enfermas, por lo que confunde con una gripe o resfriado, pero el principal responsable es el polen de cedro y enebro, que suele mantenerse elevado durante gran parte de enero”, precisó en Univision.

¿CÓMO DIFERENCIAR UNA ALERGIA DE UN RESFRIADO?

Alergia

En este caso, la alergia al cedro provoca estornudos en serie, congestión nasal, ojos rojos/llorosos y picor en nariz, ojos o garganta, que pueden durar semanas mientras haya polen. No es contagiosa y suele empeorar en días ventosos o al salir.

Dr. Nathan Luke, médico de familia en North Texas (Prism Health North Texas), explicó que el polen de cedro está detrás de gran parte de los “resfriados” de invierno y recomienda lavados nasales, filtros de aire y medicación adecuada, publica Fox 4.

Por su parte, el otorrinolaringólogo Kareem Haroun señaló al mismo sitio web que es común tener este pico de alergia en esta época del año, ya que se libera mucho polen.

Resfriado

Un resfriado o gripe presenta fiebre real, dolores musculares, malestar general fuerte y síntomas que se resuelven entre 7 a 10 días.

El resfriado común es una enfermedad que afecta a la nariz y la garganta. La mayoría de las veces es inofensivo, aunque puede no parecerlo. Unos gérmenes llamados virus causan el resfriado común.

Los síntomas por lo regular comienzan aproximadamente de 2 a 3 días después entrar en contacto con el virus, aunque podrían demorar hasta una semana, publica Medline Plus.

Toses y estornudos en enero en Texas: ¿resfriado común o alergia al polen de cedro? (Foto: Freepik)

¿CÓMO ALIVIAR LOS SÍNTOMAS DEL POLEN DEL CEDRO?

Lavarse el cabello antes de dormir para retirar el polen que se quedó pegado durante el día. Si no se hace, seguirá irritando la garganta en la noche.

Usar mascarillas o tapabocas al salir a caminar o hacer ejercicio.

Si sales, una vez que llegues a casa, cámbiate de ropa.

No te expongas por mucho tiempo al aire libre, en especial este mes por los altos niveles de polen.

Si los síntomas perduran y sientes mucho cansancio y fiebre, lo mejor es ir al especialista.

