El último 7 de mayo se activaron las alarmas entre los inmigrantes por una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) que impacta al formulario I-246 usado por muchos extranjeros con orden final de deportación o remoción que buscan frenar temporalmente su salida del país mientras se desarrolla una estrategia migratoria. La idea que se plasmaría desde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, sigla en inglés) es aumentar en un 387% su costo, uno de los ajustes más drásticos planteados recientemente en trámites asociados con procesos migratorios discrecionales. Esto ha creado gran revuelo porque muchas personas temen que se limite su acceso a una mejor defensa. Aquí te explico lo que se sabe hasta el momento y el impacto de la decisión.

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¿Qué es el formulario I-246?

Se trata de una solicitud utilizada para pedir un ‘stay of removal’ (freno de deportación)) recurso mediante el cual ICE puede aplazar temporalmente la ejecución de una deportación mientras el afectado puede seguir batallando, en el marco del debido proceso, por sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Esta suspensión temporal de deportación o remoción y no elimina la orden de deportación ni otorga estatus migratorio legal o residencia. Básicamente busca ganar tiempo mientras se resuelve el caso y muchos inmigrantes recurren a él en circunstancias humanitarias como:

Emergencias médicas

Procesos migratorios pendientes

Razones humanitarias

Situaciones familiares complejas

El Formulario I-246 permite pedir un ‘stay of removal’ (freno de deportación), una figura mediante la cual ICE puede aplazar temporalmente la ejecución de una deportación. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

La polémica propuesta de ICE y DHS

A través de una publicación en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el jueves 07 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso aumentar la tarifa del formulario de los $155 dólares actuales a $755 dólares, un incremento del 387%, con el fin de cubrir costos administrativos y reducir subsidios públicos.

“Dicha tarifa no ha sido ajustada desde 1989. El DHS también propone realizar ediciones técnicas al reglamento sobre las tarifas para la suspensión de deportación y remoción”, se lee en el documento.

El DHS justificó el incremento de la tarifa señalando la necesidad de cubrir gastos de procesamiento, entre ellos “todos los costos directos e indirectos en los que incurre cualquier entidad del gobierno federal para suministrar un bien, un recurso o un servicio (…) Una tarifa de $755 cubriría los costos necesarios para la prestación de servicios de adjudicación, los cuales incluyen atención al cliente, detección de fraudes, verificaciones de antecedentes y tareas administrativas".

El ministerio dijo además que “alienta a todas las partes interesadas a participar en este proceso de elaboración de normas mediante el envío de datos, opiniones, comentarios y argumentos sobre todos los aspectos de esta norma propuesta”. Los comentarios electrónicos deberán enviarse a más tardar el 6 de julio de 2026.

El incremento sería de un 387% y podría afectar a miles de personas con órdenes de expulsión, emergencias médicas o procesos legales pendientes. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En cuanto al impacto de la propuesta de ICE sobre el I-246, José Guerrero, abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida, explicó en N+Univision que “este incremento pondrá todavía más cuesta arriba el defenderse de una deportación”.

Además, los expertos advierten que la medida causará un mayor atasco y un significativo aumento de los tiempos de procesamiento de casos en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)

El aumento de la tarifa del Formulario I-246 se registra en momentos que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que actualmente registra un atasco que supera los 12 millones de solicitudes de beneficios y que ha implementado nuevas medidas de seguridad que obligan a una revisión exhaustiva de la totalidad de casos pendientes de aprobación.

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