Autoridades de seguridad aérea advirtieron que el aeropuerto Hollywood Burbank, en California, podría enfrentar un grave riesgo de colisión en el aire si no se toman medidas urgentes. La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, aseguró que varias aerolíneas expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad, pero que la Administración Federal de Aviación (FAA) no habría respondido adecuadamente.

Durante una audiencia relacionada con el choque ocurrido el año pasado entre un avión comercial y un helicóptero Black Hawk en Washington D. C., que dejó 67 fallecidos, Homendy fue directa en sus críticas.

“Sigo escuchando sobre otras áreas del espacio aéreo donde hay preocupación. Burbank es una de ellas, donde aerolíneas comerciales me han llamado para decirme que la próxima colisión aérea será en Burbank y que nadie en la FAA nos está prestando atención”, señaló según The California Post.

La funcionaria insistió en que las advertencias no se limitan a un tipo de aeronave. “Ya sea que involucre helicópteros o no, la gente está levantando banderas rojas, ¿y por qué nadie está escuchando? La FAA tiene que garantizar la seguridad. Ese es su trabajo”, destacó; sin embargo, no dio detalles específicos sobre cuáles serían exactamente los problemas detectados en el aeropuerto.

Jennifer Homendy afirmó que las compañías temen que en el aeropuerto Hollywood Burbank pueda ocurrir la próxima colisión aérea si no se toman medidas urgentes. (Foto: AFP)

Homendy explicó que las quejas provienen directamente de aerolíneas que operan en Burbank, entre ellas compañías importantes como American Airlines, Delta y JetBlue. Aun así, reiteró su acusación contra el regulador: “Nadie en la FAA está prestando atención a eso”.

La FAA respondió negando estas acusaciones y aseguró que sí ha tomado medidas concretas para reducir riesgos en la zona.

En un comunicado enviado al medio citado señaló: “La FAA actuó de inmediato para mejorar la seguridad tras la trágica colisión aérea, tanto en DCA como en todo el país. En febrero de 2025 comenzamos a utilizar herramientas innovadoras de inteligencia artificial para identificar puntos críticos con alto volumen de tráfico mixto entre helicópteros y aviones e implementar las mitigaciones apropiadas”.

El organismo agregó que uno de sus principales focos de atención han sido los aeropuertos de Van Nuys y Hollywood Burbank.

La polémica surge tras varios incidentes recientes y en medio del recuerdo de un accidente fatal ocurrido el año pasado en Washington. (Foto: AFP)

“Uno de nuestros principales focos fue el aeropuerto de Van Nuys y el cercano aeropuerto Hollywood Burbank en el área de Los Ángeles. Con base en nuestro análisis de seguridad, la FAA redujo en 200 pies el patrón de tráfico de Van Nuys durante una evaluación en 2025 para ver si eso reducía los conflictos con aeronaves que aterrizan en Burbank. Los datos preliminares indicaron que el cambio resultó en una reducción de las alertas del Sistema de Alerta de Colisión de Tráfico (TCAS) para las llegadas a Burbank, y bajamos permanentemente el patrón de tráfico de Van Nuys a partir del 5 de enero de 2026”, agregó la agencia.

En los últimos meses, ambos aeropuertos estuvieron vinculados a incidentes similares, aunque sin víctimas mortales. En Van Nuys, un intruso robó un avión de una escuela de vuelo y terminó estrellándolo contra un edificio. En Burbank, un avión de Southwest descendió casi 150 metros poco después de despegar para evitar una colisión con otra aeronave.

Para Homendy, todo esto refuerza su postura de que existen fallas estructurales en el sistema: “Esto era prevenible. Esto fue 100 por ciento prevenible”, advirtió al referirse al accidente mortal del año pasado.

La FAA rechazó las acusaciones y aseguró que ya implementó cambios, incluyendo el uso de inteligencia artificial y ajustes en los patrones de tráfico aéreo. (Foto: AFP)

A qué se deben los últimos accidentes aéreos ocurridos en EE. UU.

En Estados Unidos, los accidentes aéreos recientes tuvieron diversas causas y en muchos casos son el resultado de fallas en el sistema de control del espacio aéreo y decisiones humanas deficientes. ABC señala que la colisión en el aire en 2025 entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar cerca de Washington D.C. fue atribuida por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) a fallas sistémicas de la FAA y gestión inadecuada de las rutas de vuelo, que permitieron que las aeronaves volaran demasiado cerca sin suficientes medidas de separación.

Además de ese trágico incidente, otros accidentes en los últimos años estuvieron vinculados a defectos mecánicos o fallas de mantenimiento en las aeronaves. Un ejemplo fue el vuelo de Alaska Airlines en 2024, donde una tapa de puerta mal instalada provocó una descompresión inesperada en pleno vuelo. La NTSB señaló problemas en el proceso de fabricación y la supervisión regulatoria como causas principales.

Según El Español, también se registraron casos en los que factores ambientales, como clima extremo durante el despegue o aterrizaje, contribuyeron a siniestros, como ocurrió recientemente en Maine, donde un avión privado se estrelló en medio de una tormenta de nieve, lo que sugiere que condiciones meteorológicas severas siguen siendo un factor de riesgo importante.

